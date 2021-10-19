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Самую первую звезду во Вселенной обнаружили ученые Университета Флоренции
Наука
Самую первую звезду во Вселенной обнаружили ученые Университета Флоренции
pixabay.com

Рим, 19 октября. Формирование первых звезд во Вселенной произошло около 13,7 млрд лет назад. Подходящий на эту роль космический объект AS0039 обнаружили итальянские астрономы Университета Флоренции.

Карликовая галактика Скульптор находится примерно в 290 тыс. световых лет от Земли. Именно она является местом расположения звезды, которая может оказаться первой во Вселенной. AS0039 обладает химическим составом, близким к звездам третьего поколения. Небесное тело содержит небольшое количество металла и углерода. Таким образом найденный объект сможет объяснить, как во Вселенной «зажигались звезды».

«Мы наблюдаем звезду с уникальными химическими свойствами: с невероятно низким количеством железа, углерода и магния», — рассказал астроном Аса Скуладоттиром.

Так как химические элементы возникают при слиянии ядер звезд, ученые предположили, что причиной создания AS0039 стал уникальный состав облака молекулярного газа. Обнаруженная звезда может стать первым доказательством наличия сверхновых объектов, пишет Planet Today.

Высокоразвитые формы жизни могли создать Вселенную в лаборатории, заявил ранее бывший председатель кафедры астрономии Гарвардского университета, астрофизик Эви Лоеб.

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