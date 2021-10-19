Локдаун, юбилей «Царь-бомбы» и продовольственный кризис обсудят в клубе «Петербургский уикенд»

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» проведет очередное заседание в субботу, 30 октября, в 13:00. На площадке медиацентра «Патриот» соберутся топовые журналисты и политики Москвы и Петербурга, чтобы обсудить актуальные события.
Как повлияет новый локдаун на экономику России?
Отразились ли новые правила посещения публичных мест на темпы вакцинации в стране?
Какие мероприятия напомнят о взрыве самой мощной в мире бомбы, «Кузькиной матери», 30 октября 1961 года на Новой Земле?
Эти и другие события обсудят в рамках традиционного мероприятия для журналистов региона в пресс-клубе «Петербургский уикенд».
В эту субботу почетным гостем клуба станет Андрей Норкин, телевизионный и радиоведущий, лауреат множества журналистских премий и конкурсов, член Академии российского телевидения.
Пресс-центр «Патриот» приглашает региональных журналистов обсудить вместе с нашим федеральным гостем актуальные темы к 13:00. По окончании официальной части мы предлагаем продолжить обсуждение за чашкой чая или кофе.
Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет здесь.
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Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 62 160 38
Для звонков: +7 999 214 8054, +7 900 621 60 38.