Локдаун, юбилей «Царь-бомбы» и продовольственный кризис обсудят в клубе «Петербургский уикенд»

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» проведет очередное заседание в субботу, 30 октября, в 13:00. На площадке медиацентра «Патриот» соберутся топовые журналисты и политики Москвы и Петербурга, чтобы обсудить актуальные события.

Как повлияет новый локдаун на экономику России?

Отразились ли новые правила посещения публичных мест на темпы вакцинации в стране?

Какие мероприятия напомнят о взрыве самой мощной в мире бомбы, «Кузькиной матери», 30 октября 1961 года на Новой Земле?

Эти и другие события обсудят в рамках традиционного мероприятия для журналистов региона в пресс-клубе «Петербургский уикенд».

В эту субботу почетным гостем клуба станет Андрей Норкин, телевизионный и радиоведущий, лауреат множества журналистских премий и конкурсов, член Академии российского телевидения.

Пресс-центр «Патриот» приглашает региональных журналистов обсудить вместе с нашим федеральным гостем актуальные темы к 13:00. По окончании официальной части мы предлагаем продолжить обсуждение за чашкой чая или кофе.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 62 160 38

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 900 621 60 38.