Власти Крыма перенесли Ялтинский экономический форум на 2022 год

Симферополь, 19 октября. Ялтинский международный экономический форум переносится на 2022 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

Форум должен был пройти с 4 по 6 ноября текущего года. ЯМЭФ проводится ежегодно с 2015 года. В прошлом году он должен был состояться 23-25 апреля, однако местные власти приняли решение перенести сроки из-за пандемии.

«По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране», — сообщил журналистам Аксенов.

Он добавил, что ЯМЭФ обязательно состоится, как только позволит ситуация с коронавирусом. Аксенов также попросил извинения у приглашенных гостей за перенос мероприятия.

Крымский политолог Иван Мезюхо ранее рассказал ФАН о росте интереса к ЯМЭФ со стороны иностранных инвесторов. Он отметил, что форум является площадкой для диалога между местными и иностранными предпринимателями и играет важную роль в развитии Крыма.