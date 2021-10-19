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Власти Крыма перенесли Ялтинский экономический форум на 2022 год

  /   Обновлено: 19 октября 2021 20:42
Экономика
Власти Крыма перенесли Ялтинский экономический форум на 2022 год
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Симферополь, 19 октября. Ялтинский международный экономический форум переносится на 2022 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

Форум должен был пройти с 4 по 6 ноября текущего года. ЯМЭФ проводится ежегодно с 2015 года. В прошлом году он должен был состояться 23-25 апреля, однако местные власти приняли решение перенести сроки из-за пандемии.

«По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране», — сообщил журналистам Аксенов.

Он добавил, что ЯМЭФ обязательно состоится, как только позволит ситуация с коронавирусом. Аксенов также попросил извинения у приглашенных гостей за перенос мероприятия.

Крымский политолог Иван Мезюхо ранее рассказал ФАН о росте интереса к ЯМЭФ со стороны иностранных инвесторов. Он отметил, что форум является площадкой для диалога между местными и иностранными предпринимателями и играет важную роль в развитии Крыма.

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