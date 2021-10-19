Пенсионер зарубил спящую у соседей жену в Тюменской области

Тюмень, 19 октября. Проснувшийся ночью пенсионер не обнаружил рядом своей супруги. Как стало известно ФАН, пожилой человек нашел ее спящей у соседей и зарубил топором.

Преступление было совершено в селе Мизоново Ишимского района Тюменской области 17 октября. В дежурную часть полиции позвонили местные жители и сообщили о произошедшей трагедии. Они также вызвали карету скорой помощи, потому что на тот момент пенсионерка была еще жива. Она скончалась через непродолжительное время в медицинском учреждении.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ «Убийство». Назначены необходимые экспертизы и проводятся мероприятия на сбор и закрепление доказательной базы», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Тюменской области Людмила Галстян.

Сельчанин признал свою вину. Его задержали практически на месте преступления.

«Мужчина и женщина жили в целом хорошо и мирно, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — 67-летний подозреваемый был в молодости судим, но, по словам местных жителей, это никак не сказывалось на добрососедских отношениях. Единственной проблемой сельчанина была реакция на спиртное, которое он употреблял, хотя и редко. В такие моменты он терял голову и поколачивал ныне покойную супругу. Она знала нрав мужа — в эти моменты уходила спать к друзьям».

Очередной поход в магазин за спиртным подозреваемого окончился предсказуемо. Мужчина стал гонятся за супругой, скандалить и обзывать ее матерными словами. Женщина, как обычно, ушла ночевать к другим людям, которые живут неподалеку.

По словам собеседника агентства, когда мужчина проснулся один, очень разозлился, к тому же он еще не протрезвел. Он схватил топор и пошел по известному ему адресу. Там он застал спящую 68-летнюю супругу и зарубил ее. Женщина от полученных тяжелых ран скончалась через несколько часов в местной больнице.

Сейчас следователи готовят материалы для ареста подозреваемого. Если его вина будет доказана в суде, то сельчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

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