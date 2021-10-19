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Президент Лассо привел в действие режим ЧП в Эквадоре
Весь мир
Президент Лассо привел в действие режим ЧП в Эквадоре
Global Look Press  /  Juan Diego Montenegro / Keystone Press Agency

Кито, 19 октября. Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил, что вводит чрезвычайное положение для всей страны в связи с ростом уровня насилия из-за незаконного оборота наркотиков. Специальный режим будет действовать в течение 60 дней.

Режим чрезвычайной ситуации подразумевает мобилизацию военных и полиции, которые будут усиленно патрулировать улицы для обеспечения безопасности. Он заявил, что есть только один враг и «это наркотрафик». По его мнению, Эквадор превратилась из зоны незаконного оборота в страну, которая «потребляет запрещенные вещества».

«Начиная с этого момента наша армия и полиция будут с новой силой выходить на улицы, потому что мы вводим чрезвычайное положение на всей территории страны», — сказал президент.

Лассо отметил, что более 70% насильственных смертей происходят в прибрежной провинции Гуаяс, которая связана с незаконным оборотом наркотиков. В период с января по август этого года в стране было зарегистрировано 1,4 тыс. убийств, что на 55 больше, чем за весь 2020 год, сообщает Министерство внутренних дел страны.

17 октября Гильермо Лассо пригрозил распустить Национальную ассамблею, если законодатели продолжат блокировать его проекты.

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эквадор наркотики чрезвычайная ситуация
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