Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 20:43
20:38
Армия
Зеленский назвал США главным военным партнером Украины
20:37
Весь мир
Президент Лассо привел в действие режим ЧП в Эквадоре
20:37
Общество
Глава АТОР Ломидзе рассказала о туристическом сезоне в этом году
20:37
Политика
Читатели китайской газеты Guancha поддержали жесткий ответ России на высылку дипломатов при НАТО
20:37
Наука
Самую первую звезду во Вселенной обнаружили ученые Университета Флоренции
20:35
Экономика
Власти Крыма перенесли Ялтинский экономический форум на 2022 год
20:34
Общество
Глава СК Бастрыкин поздравил криминалистов с профессиональным праздником
20:32
Общество
Во Владимирской области завершен второй этап конкурса «Народный участковый»
20:32
Видео
Студенты уличили в халтуре самый престижный колледж Ирландии
20:30
Общество
Врачи Ленинградского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению опухоли желчных протоков
Все новости

Ургант высмеял победу российской команды на чемпионате мира по Dota 2
Общество
Ургант высмеял победу российской команды на чемпионате мира по Dota 2
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний ургант

Москва, 19 октября. Ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант с юмором отреагировал на новость о победе российской команды Team Spirit на турнире The International по Dota 2. Россияне в финале одолели китайских киберспортсменов и выиграли более 18 млн долларов.

Шоумен назвал это событие невероятной победой для страны. Ургант в шутку предположил, что матери игроков, узнав о денежном призе, должны извиниться перед ними за запрет играть в компьютерные игры.

«Как хорошо, что наши команды побеждают в тех видах спорта, что являются исконно русскими: пляжный футбол и Dota 2», — смеясь, добавил телеведущий.

Членов Team Spirit также поздравил президент России Владимир Путин. В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, он отметил лидерские качества и сплоченность игроков.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у киберспорта становится все больше поклонников по всему миру. И теперь соревнования по Dota 2 претендуют стать новым видом спорта.

Ранее исполнитель Вячеслав Бутусов стал гостем «Вечернего Урганта». Он рассказал, что однажды в день рождения собрался с коллегами из группы «ДДТ» для съемок клипа на песню «Осень».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ургант высмеял победу российской команды на чемпионате мира по Dota 2
шоу ургант dota 2
Комментировать