Ургант высмеял победу российской команды на чемпионате мира по Dota 2

Москва, 19 октября. Ведущий шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант с юмором отреагировал на новость о победе российской команды Team Spirit на турнире The International по Dota 2. Россияне в финале одолели китайских киберспортсменов и выиграли более 18 млн долларов.

Шоумен назвал это событие невероятной победой для страны. Ургант в шутку предположил, что матери игроков, узнав о денежном призе, должны извиниться перед ними за запрет играть в компьютерные игры.

«Как хорошо, что наши команды побеждают в тех видах спорта, что являются исконно русскими: пляжный футбол и Dota 2», — смеясь, добавил телеведущий.

Членов Team Spirit также поздравил президент России Владимир Путин. В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, он отметил лидерские качества и сплоченность игроков.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у киберспорта становится все больше поклонников по всему миру. И теперь соревнования по Dota 2 претендуют стать новым видом спорта.

Ранее исполнитель Вячеслав Бутусов стал гостем «Вечернего Урганта». Он рассказал, что однажды в день рождения собрался с коллегами из группы «ДДТ» для съемок клипа на песню «Осень».