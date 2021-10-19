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Защитник туринского «Ювентуса» Бонуччи вспомнил о сорвавшемся переходе в «Зенит»
Спорт
Защитник туринского «Ювентуса» Бонуччи вспомнил о сорвавшемся переходе в «Зенит»
Global Look Press  /  Riccardo Giordano

Турин, 19 октября. Игрок «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи накануне матча Лиги чемпионов в Петербурге рассказал, что мог перейти в «Зенит».

Петербургский «Зенит» был готов приобрести итальянского защитника Леонардо Бонуччи в 2011 году. Об этом футболист «Ювентуса» рассказал в интервью изданию Football Italia.

«Я мог перейти в "Зенит" 10 лет назад. Конте тогда говорил мне, что я — последний в иерархии защитников "Ювентуса" и мог бы найти другую команду. Мы вступили в переговоры с "Зенитом", но я прислушался к своей гордости и решил остаться», — вспомнил Бонуччи.

Завтра «Зенит» и «Ювентус» проведут матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает RT. Игра в Петербурге начнется в 22 часа по московскому времени.

Ранее Сергей Семак назвал «тяжелым» предстоящий матч с туринским клубом. Тренер рассказал, что к игре Лиги чемпионов готовы все футболисты «Зенита» кроме Магомедова Оздоева.

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футбол Зенит Бонуччи ювентус переход
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