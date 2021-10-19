Пересильд опубликовала трогательное фото с дочерями после возвращения с МКС

Москва, 19 октября. Актриса Юлия Пересильд поделилась с поклонниками милым семейным фото. Артистка, побывавшая на Международной космической станции (МКС), показала снимок с дочерями от режиссера Алексея Учителя.

Трогательное фото Пересильд с девочками появилось на странице знаменитости в Instagram. На снимке актриса, одетая в комбинезон космонавта с нашивками, и дети позируют на балконе, с нежностью прижавшись друг к другу. Артистка и ее дочери закрыли глаза в процессе фотографирования.

«Мои красавицы со мной», — подписала кадр Пересильд, поставив эмодзи в виде красного сердца.

Prt Scr instagram.com / @juliaperesild

Снимок с девочками умилил подписчиков актрисы. Некоторые поклонники отметили, что дочери артистки очень похожи на свою звездную мать.

«Какое счастье после такого путешествия вернуться на такую маленькую, по сути, в космических масштабах Землю к своим родным. Мы рады за вас!»; «С мамой одно лицо. Красотки!»; «Очень чувственная фотография, очень теплая. Мы продолжаемся в наших детях»; «Прелестные и трогательные», — написали восхищенные комментаторы.

Пересильд долгое время скрывала от публики, кто является отцом ее дочерей, напоминает «Вечерняя Москва». Однако в итоге стало известно, что она родила девочек от Алексея Учителя.

Актриса летала на МКС вместе с режиссером Климом Шипенко для съемок фильма «Вызов». Телеведущая и сваха Роза Сябитова назвала поступок кинодеятелей подвигом и выступила за награждение Пересильд и Шипенко.