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Пересильд опубликовала трогательное фото с дочерями после возвращения с МКС
Шоу-бизнес
Пересильд опубликовала трогательное фото с дочерями после возвращения с МКС
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 19 октября. Актриса Юлия Пересильд поделилась с поклонниками милым семейным фото. Артистка, побывавшая на Международной космической станции (МКС), показала снимок с дочерями от режиссера Алексея Учителя.

Трогательное фото Пересильд с девочками появилось на странице знаменитости в Instagram. На снимке актриса, одетая в комбинезон космонавта с нашивками, и дети позируют на балконе, с нежностью прижавшись друг к другу. Артистка и ее дочери закрыли глаза в процессе фотографирования.

«Мои красавицы со мной», — подписала кадр Пересильд, поставив эмодзи в виде красного сердца.

Prt Scr instagram.com / @juliaperesild

Снимок с девочками умилил подписчиков актрисы. Некоторые поклонники отметили, что дочери артистки очень похожи на свою звездную мать.

«Какое счастье после такого путешествия вернуться на такую маленькую, по сути, в космических масштабах Землю к своим родным. Мы рады за вас!»;

«С мамой одно лицо. Красотки!»;

«Очень чувственная фотография, очень теплая. Мы продолжаемся в наших детях»;

«Прелестные и трогательные», — написали восхищенные комментаторы.

Пересильд долгое время скрывала от публики, кто является отцом ее дочерей, напоминает «Вечерняя Москва». Однако в итоге стало известно, что она родила девочек от Алексея Учителя.

Актриса летала на МКС вместе с режиссером Климом Шипенко для съемок фильма «Вызов». Телеведущая и сваха Роза Сябитова назвала поступок кинодеятелей подвигом и выступила за награждение Пересильд и Шипенко.

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актриса вызов пересильд
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