Клава Кока станцевала в провокационном наряде в новом клипе

Москва, 19 октября. Знаменитая певица Клава Кока выпустила клип на трек «Лалала». Для съемок артистка выбрала достаточно провокационный наряд, но прекрасно сочетающийся с образом звезды.

Исполнительница разместила тизер к вышедшему музыкальному ролику день назад. На его кадрах певица появляется в объемном парике розового цвета, белом корсете, черных трусах и кружевных чулках. На ней также был объемный черный плащ. Съемки проходили в роскошном особняке.

«Самый шикарный и дорогущий клип в моей карьере уже готов!» — объявила певица за несколько дней до выхода видео. «Я до сих пор не верю, что это мой клип! <…> Я безумно горжусь всей нашей огромной командой за этот результат!» — написала звезда на своей странице в Instagram.

В ролике засветились певица Глюкоза, блогер Ида Галич и известный психолог Юлия Яновская. Клип уже посмотрели более 500 тысяч пользователей.

В конце сентября Клава Кока попала в больницу. Артистка показала поклонникам кадры из клиники, где ей делали капельницу.