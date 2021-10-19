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МВД Ливии планирует расширить сотрудничество с Интерполом
Весь мир
МВД Ливии планирует расширить сотрудничество с Интерполом
interpol.int  /  Interpol

Триполи, 19 октября. Глава Управления арабской и международной уголовной полиции Ливии Адель аль-Шарави встретился с представителями Генерального секретариата Интерпола. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Стороны обсудили развитие партнерства между подразделениями и вопросы координации действий при поиске и поимке опасных преступников. Одной из главных тем переговоров стала разработка программы по обучению личного состава МВД североафриканского государства.

«Мы рассчитываем на расширения сотрудничества в области укрепления потенциала полиции и работы по повышению квалификации и возможностей специалистов Министерства внутренних дел», — говорится в сообщении.

Адель аль-Шарави добавил, что партнерство с Интерполом позволит службам безопасности страны активизировать усилия по аресту преступников. Также это благоприятно скажется на подготовке задержанных к экстрадиции.

Министерство внутренних дел Ливии готово обеспечить безопасность избирательных участков для успешного проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря. Сотрудники правоохранительных органов привержены реализации плебисцита в указанные сроки.

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