Зампредставителя генсека ООН Фархан Хак выразил обеспокоенность в связи с ракетными пусками в КНДР

Нью-Йорк, 19 октября. Организация Объединенных Наций обеспокоена испытательными пусками ракет в Северной Корее. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Ранее стало известно, что КНДР произвела пуск двух неизвестных снарядов в сторону Японского моря. По неподтвержденным данным, Пхеньян провел испытания баллистических ракет малой дальности.

«Мы обеспокоены сообщениями о последних запусках из КНДР, в том числе сообщением о том, что баллистическая ракета была запущена из моря», — сказал Хак.

Он подчеркнул, что организация в очередной раз призывает руководство КНДР выполнять свои международные обязательства в рамках соответствующих резолюций СБ ООН, а также заявил, что Пхеньяну необходимо возобновить усилия по достижению денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает получить больше информации о ракетных испытаниях в Северной Корее. По его словам, в настоящее время невозможно сделать какие-либо выводы об испытаниях в КНДР из-за отсутствия объективных данных.