Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 20:42
20:38
Армия
Зеленский назвал США главным военным партнером Украины
20:37
Весь мир
Президент Лассо привел в действие режим ЧП в Эквадоре
20:37
Общество
Глава АТОР Ломидзе рассказала о туристическом сезоне в этом году
20:37
Политика
Читатели китайской газеты Guancha поддержали жесткий ответ России на высылку дипломатов при НАТО
20:37
Наука
Самую первую звезду во Вселенной обнаружили ученые Университета Флоренции
20:35
Экономика
Власти Крыма перенесли Ялтинский экономический форум на 2022 год
20:34
Общество
Глава СК Бастрыкин поздравил криминалистов с профессиональным праздником
20:32
Общество
Во Владимирской области завершен второй этап конкурса «Народный участковый»
20:32
Видео
Студенты уличили в халтуре самый престижный колледж Ирландии
20:30
Общество
Врачи Ленинградского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению опухоли желчных протоков
Все новости

Daily Express: победителем в новой холодной войне между Россией и США будет Москва
Армия
Daily Express: победителем в новой холодной войне между Россией и США будет Москва
pixabay.com

Лондон, 19 октября. Победа в новой холодной войне между Россией и Соединенными Штатами достанется именно Москве, так как у нее есть весомое преимущество, уверены британские аналитики.

Холодная война между СССР и США разразилась в прошлом веке, однако даже после того, как она окончилась, противостояние Москвы и Вашингтона все еще продолжается, отметила журналистка издания из Великобритании Daily Express Кайша Лэнгтон. По ее словам, на этот раз победа окажется в руках российского руководства, причем произойдет это уже совсем скоро.

Специалисты Европейского совета по иностранным делам провели социологическое исследование и выяснили, что 59% респондентов уверены в том, что между сверхдержавами идет новая холодная война. Автор публикации напомнила, что градус накала в отношениях между РФ и США повышается с каждым днем. Она привела в пример недавнюю попытку американского эсминца USS Chafee вторгнуться в территориальные воды России в Японском море, которая была пресечена большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц».

pixabay.com/ru /

Москва обладает одним весомым преимуществом — мощным ядерным арсеналом, подчеркнула журналистка. Она уточнила, что на момент весны нынешнего года крупнейшие запасы подобного вооружения были именно у России, тогда как США заняли лишь второе место: 6257 единиц против 5550. По словам членов Ассоциации по контролю над вооружениями, Соединенные Штаты в последние годы ушли от политики наращивания ядерных сил, однако Россия и Китай, замыкающий тройку лидеров среди ядерных держав, увеличивают свои арсеналы ядерного вооружения.

Ранее аналитики из Китая заявили, что решение Пентагона рассекретить информацию о количестве американского ядерного вооружения является весьма тревожным предзнаменованием. По их словам, Вашингтон, выставляя подобные данные на всеобщее обозрение, руководствовался не собственной честностью, а скрытыми мотивами.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Daily Express: победителем в новой холодной войне между Россией и США будет Москва
россия сша ядерное оружие холодная война daily express
Комментировать