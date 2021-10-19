Daily Express: победителем в новой холодной войне между Россией и США будет Москва

Лондон, 19 октября. Победа в новой холодной войне между Россией и Соединенными Штатами достанется именно Москве, так как у нее есть весомое преимущество, уверены британские аналитики.

Холодная война между СССР и США разразилась в прошлом веке, однако даже после того, как она окончилась, противостояние Москвы и Вашингтона все еще продолжается, отметила журналистка издания из Великобритании Daily Express Кайша Лэнгтон. По ее словам, на этот раз победа окажется в руках российского руководства, причем произойдет это уже совсем скоро.

Специалисты Европейского совета по иностранным делам провели социологическое исследование и выяснили, что 59% респондентов уверены в том, что между сверхдержавами идет новая холодная война. Автор публикации напомнила, что градус накала в отношениях между РФ и США повышается с каждым днем. Она привела в пример недавнюю попытку американского эсминца USS Chafee вторгнуться в территориальные воды России в Японском море, которая была пресечена большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц».

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Москва обладает одним весомым преимуществом — мощным ядерным арсеналом, подчеркнула журналистка. Она уточнила, что на момент весны нынешнего года крупнейшие запасы подобного вооружения были именно у России, тогда как США заняли лишь второе место: 6257 единиц против 5550. По словам членов Ассоциации по контролю над вооружениями, Соединенные Штаты в последние годы ушли от политики наращивания ядерных сил, однако Россия и Китай, замыкающий тройку лидеров среди ядерных держав, увеличивают свои арсеналы ядерного вооружения.

Ранее аналитики из Китая заявили, что решение Пентагона рассекретить информацию о количестве американского ядерного вооружения является весьма тревожным предзнаменованием. По их словам, Вашингтон, выставляя подобные данные на всеобщее обозрение, руководствовался не собственной честностью, а скрытыми мотивами.