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Экономика России не пострадает от дополнительных выходных в ноябре

  /   Обновлено: 19 октября 2021 20:10
Экономика
Экономика России не пострадает от дополнительных выходных в ноябре
pexels.com

Москва, 19 октября. Национальная экономическая система почти не заметит корректировок из-за дополнительных выходных дней в ноябре, считают аналитики. Соответствующие мнения представил РБК.

Отсутствие введения ограничений на функционирование организаций в следующем месяце позволит нивелировать эффект от введения новых выходных дней, полагают эксперты.

Актуальный производственный календарь определяет, что с 4 по 7 ноября будут выходные дни, а значит, что еще три нерабочих дня не смогут серьезно скорректировать экономическую обстановку. Однако специалисты предупреждают, что ситуация может радикально измениться, если будут учреждаться глобальные карантинные лимиты.

«Такой режим нерабочих дней сильно отличается от локдауна, который был в апреле—мае 2020 года. В том году один месяц жесткого локдауна стоил 1% годового ВВП. Сейчас же идет речь об одной неделе нерабочих дней в гибком формате», — подчеркивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

По информации неназванного федерального чиновника, ноябрьский график нерабочих дней, вероятнее всего, повторит по своей концепции майский подход. В случае отсутствия федеральных ограничений, эксперты ожидают роста деловой активности после завершения выходных.

Оперативный штаб по инфекции COVID-19 обновил информацию по числу смертельных исходов в результате заражения патогеном за сутки на территории РФ. Выяснилось, что в течение 24 часов погибли 1015 человек.

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