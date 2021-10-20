Конституционный комитет Сирии утвердил первые пункты нового главного закона страны

Женева, 20 октября. Делегаты конституционного комитета Сирии представили несколько статей нового проекта главного закона страны. Об этом сообщает Daily Sabah.

Первый день работы шестого раунда переговоров закончился предложением шести пунктов, в которых утверждается суверенитет, независимость и территориальная целостность Сирии.

«Сирийская Арабская Республик [САР] — полностью независимое, суверенное государство, которое не приемлет никакого внешнего вмешательства в свои внутренние дела», — говорится в первом пункте.

Пятая статья гласит, что Сирия является частью арабского мира, гордится своей арабской идентичностью и поддерживает взаимное сотрудничество и солидарность арабов в достижении цели единства арабских стран и наций. Во втором, третьем и четвертом разделах говорится о территориальной целостности страны.

Перспективный раунд

Нынешняя встреча переговорщиков началась на позитивной ноте. Накануне съезда Специальный представитель президента России Александр Лаврентьев выразил надежду на преодоление предыдущих трудностей.

За последние два года малая группа конституционного комитета, которой поручено составить проект главного закона Сирийской Арабской Республики, собралась в Швейцарии уже в шестой раз. Предыдущая встреча делегатов прошла в январе. Никакого значимого прогресса в ходе тех переговоров достигнуто не было.

По словам спецпредставителя российского лидера, в этот раз во время предварительных консультаций в офисе его коллеги из ООН делегации выражали заинтересованность в достижении прогресса.

Малая группа

Инициатором появления конституционного комитета Сирии стала Россия с целью мирного урегулирования вооруженного конфликта в САР.

Syrian Constitutional Committee Launches Process to Draft Syria Constitution | Asharq AL-awsat https://t.co/yxz74Pk5vZ — Massah D (@klonokid) October 19, 2021

Орган был сформирован в 2019 году. В него вошли 150 мужчин и женщин. Правительство и оппозиционные силы выдвинули по 50 представителей. Третий блок сформирован гражданским обществом.

Помимо большой группы, был учрежден малый орган, в который были включены 45 человек. Каждое из трех представленных в комитете подразделений выдвинуло по 15 делегатов.

Осторожные ожидания

Различные позиции представителей каждой из групп приводили к раздору в общей работе, поэтому прежние заседания заканчивались практически ничем. Судя по итогам первого дня шестого раунда переговоров, швейцарская встреча может закончиться появлением проекта главного закона САР.

Впрочем, позитивные ожидания отмечаются лишь на международной площадке. В самой Сирии к работе конституционного комитета относятся настороженно.

«Конституция не может быть создана за пределами страны. Она должна быть написана внутри государства. В любом случае Сирия не примет никаких проектов, если они будут неприемлемы для правительства», — говорит сирийский адвокат Самира Билал.

В любом случае, в Дамаске внимательно следят за происходящим на женевской площадке. Работа малой группы продолжится до конца недели.

«Новинка этой встречи состоит в том, что мы фактически начнем процесс разработки конституционной реформы в Сирии», — сказал спецпосланник ООН по САР Гейр Педерсен.

Удастся ли делегатам создать проект сирийской конституции в нынешней сессии, пока что предположить сложно. Так или иначе, Россия уже приветствовала встречу комитета.