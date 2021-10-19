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Жертвами войны в Йемене с 2015 года стали около 10 тысяч детей
Весь мир
Жертвами войны в Йемене с 2015 года стали около 10 тысяч детей
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi/dpa

Сана, 19 октября. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что с момента вмешательства Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в йеменский конфликт в 2015 году, в республике погибли или стали инвалидами около 10 тысяч детей. Пресс-секретарь организации Джеймс Элдер назвал эту статистику «очередной позорной вехой» данной войны.

Он отметил, что речь идет лишь о зафиксированных случаях, в то время как реальное число несовершеннолетних, которые пострадали от войны, может быть значительно больше. При этом из 11 млн детей лишь один из пяти не зависит от поставок гуманитарной помощи от иностранных государств, более 2 млн не могут посещать школу, а около 400 тысяч страдают от голода.

Ранее в октябре представитель ООН в Йемене Дэвид Грессли призвал международное сообщество усилить финансовую поддержку благотворительных миссий в этой республике, поскольку число жителей, страдающих от нехватки питания, уже превысило 16 млн человек, а число беженцев достигло четырех миллионов. Также положение в стране ухудшается из-за очередной волны заболевания коронавирусом ­— около двух третей населения не имеют доступа к медицинской помощи, а вакцину от COVID-19 получило и вовсе меньше 1%.

В результате уровень смертности в сентябре этого года вырос более чем в пять раз (до 420%), однако в статистике не были учтены погибшие в северной части страны, куда сотрудники медицинских служб не могут попасть из-за продолжающихся боевых действий. При этом попытки мирного урегулирования, которые неоднократно предпринимались международным сообществом, не принесли каких-либо результатов.

В настоящее время наиболее сложной остается ситуация в северной провинции Мариб, где хуситы из движения «Ансар Аллах» с начала этого года пытаются установить контроль над стратегически важными путями сообщения и нефтегазовыми месторождениями.

Положение усугубляется и воздушной операцией, которую проводит возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств. По сообщениям ее представителей, за истекшие сутки ударами боевой авиации в данном районе были уничтожены более 150 мятежников и около 13 их машин. Аналогичные данные регулярно приводились на протяжении последней недели, но это не помешало повстанцам захватить населенный пункт Аль-Абдия, жители которого более месяца находилось в осаде без доступа к продовольственной и медицинской помощи. При этом в данной провинции проживают около двух миллионов перемещенных лиц, бежавших сюда ранее из других частей страны.

По данным ООН, в настоящее время гуманитарный кризис в Йемене является наиболее тяжелым в мире, однако на данный момент международное сообщество не может повлиять на ход конфликта, а его мирное урегулирование, несмотря на все усилия посредников, пока не представляется возможным.

Федеральное агентство новостей /

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