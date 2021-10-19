Лидеры стран G5+ поддержали инициативу главы ЦАР по восстановлению республики

Банги, 19 октября. Лидеры стран «Большой пятерки» (G5+) выпустили совместный пресс-релиз, в котором высоко оценили решение президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера о введении режима прекращения огня на всей территории государства. Текст опубликован на портале гуманитарной информации ReliefWeb.

«Группа G5+ выражает поддержку проекту дорожной карты мира президента ЦАР, принятой Международной конференцией по району Великих озер на мини-саммите 16 сентября в Луанде», — говорится в документе.

Члены организации выступили за то, чтобы все бандформирования немедленно прекратили боевые действия и вместе с правительством ЦАР приступили к работе по созданию «положительного климата для содействия всеобъемлющему и заслуживающему доверия диалогу».

«G5+ призывает к строгому соблюдению прав человека и возвращению верховенства права, в том числе путем принятия конкретных мер по борьбе с беззаконием. Все так же должны следовать международной букве закона — эти элементы имеют важное значение в деле обеспечения мира», — указано в пресс-релизе.

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Представители «Большой пятерки» готовы продолжать совместную с властями ЦАР работу по поддержанию политических и социальных процессов на благо всего населения республики.

Ранее Фостен-Арканж Туадера призвал боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» к прекращению огня и объявил о создании дорожной карты, которая вернет стабильность в регион.