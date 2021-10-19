Рост розничных цен на бензин наблюдается в России

Москва, 19 октября. Розничные цены на бензин активно растут по всей России, сообщили в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Цены на бензин на прошлой неделе увеличились во всех регионах страны. В большинстве субъектов, по данным ЦДУ ТЭК, рост достигал 20 копеек. Наибольшее повышение стоимости топлива зафиксировано в Костромской области, Ингушетии, Чечне, Забайкалье, Иркутской и Сахалинской областях, где литр бензина подорожал на 30 копеек. Еще значительнее выросли цены в Тыве, прибавив 33-39 копеек.

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 на прошлой неделе составила в РФ 46,09 рубля за литр. АИ-95 подорожал до 49,56 рубля. Дизельное топливо продается на АЗС по 50,36 рубля за литр.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что без демпферного механизма стоимость бензина в России была бы выше на 10 рублей. Он отметил, что благодаря этой мере цены на автозаправках растут в пределах инфляции.