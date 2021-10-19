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Муж страдающей от рака Заворотнюк Петр Чернышев уезжает на заработки в Дубай

  /   Обновлено: 19 октября 2021 20:05
Шоу-бизнес
Муж страдающей от рака Заворотнюк Петр Чернышев уезжает на заработки в Дубай
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 19 октября. Российский и американский фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев ищет любую возможность, чтобы заработать деньги на лечение онкобольной жены Анастасии Заворотнюк.

На этот раз супруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» отправится в Арабские Эмираты, где выступит в ледовом шоу Татьяны Навки. Подробностями о предстоящей программе поделилась фигуристка в Instagram.

«4 и 5 декабря выступаем с нашей волшебной сказкой «Спящая красавица. Легенда двух королевств»! Такого еще не было за всю мировую историю! В ОАЭ никогда не видели такого уровня фигурного катания, тем более женского, и хоккея! Это уникальная история как для них, так и для нас», — написала Навка.

Prt Scr instagram.com / @tatiana_navka

Информация о болезни Анастасии Заворотнюк появилась осенью 2019 года. СМИ писали, что у звезды кино диагностировали рак головного мозга — глиобластому. Родственники не спешили комментировать эту информацию, предпочитая молчать.

Позднее дочь актрисы Анна Заворотнюк подтвердила в соцсетях, что мать в тяжелом состоянии. Она попросила поклонников помолиться о ее выздоровлении. Наследница актрисы считает маму настоящим бойцом, ее характер должен помочь ей справиться со своим недугом.

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чернышев заворотнюк фигурное катание навка
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