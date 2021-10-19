Адвокат Волкова рассказала о схемах финансирования экстремистского «Мужского государства» на примере ФБК

Санкт-Петербург, 19 октября. Схемы финансовой поддержки экстремистских организаций ФБК1 и «Мужское государство»2 очень похожи по своей структуре и основной цели. Об этом заявила адвокат Виолетта Волкова на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

В ходе встречи с журналистами Виолетта Волкова заявила, что поддерживает решение Нижегородского областного суда о признании движения «Мужское государство» экстремистской организацией. По мнению адвоката, присвоение данного статуса влечет за собой ряд неблагоприятных последствий для сообщества. Например, сокращение финансирования и количества последователей.

«... должны прекратится финансирование такой организации, должен прекратиться приток лиц, ее поддерживающих, и, соответственно, экстремистская деятельность таких лиц, которые поддерживают. Соответственно, снизится преступность такого экстремистского характера и я думаю, что обстановка улучшится после признания такой организации экстремистской», — поделилась правозащитница своими размышлениями.

Также Волкова затронула в своем ответе финансовую сторону существования данных организаций. По ее мнению, деятельность подобных сообществ осуществляется далеко не из побуждений организаторов высказать свое мнение — для них это «способ определенного сетевого заработка». Причем схемы получения доходов отнюдь не законные и напрямую связаны с вымогательством, поскольку сторонники буквально содержат руководство организации.

Для более наглядного описания Волкова привела в пример ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) и провела параллель между фондом и «МГ».

«Мы же это все видели на основе ФБК, которая получала деньги иностранных организаций, от граждан, которые посылали свои там сбережения. Поэтому такие организации, собственно, во многом для таких целей и производятся. Поэтому в данном случае, вот основная цель — это вообще финансирование такой организации, получения денег от ее существования. Никакой политической повестки там нет», — пояснила адвокат.

Напомним, что на протяжении долгого времени активисты «Мужского государства» шантажировали коммерческие структуры с целью пропаганды идеи превосходства по половому признаку и расовой принадлежности. В числе пострадавших компаний оказалась и «Вятич» (бренд «Вятский квас»).

В связи с этим 4 октября пресс-секретарь «Вятича» Владимир Маматов выпустил на своем YouTube-канале видео, в котором официально заявил о нападках на бренд со стороны членов «МГ» и попросил основателя Telegram Павла Дурова, МВД и ФСБ обратить внимание на ситуацию. Он также принял участие в пресс-конференции и прокомментировал решение признать «Мужское государство» экстремистской организацией.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.