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Турецкие власти арестуют 158 человек за причастность к попытке госпереворота
Весь мир
Турецкие власти арестуют 158 человек за причастность к попытке госпереворота
turkeyforfriends.com

Турецкие власти выпустили распоряжение об аресте 158 человек по делу о попытке госпереворота в 2016 году. Всех этих граждан, среди которых оказались 33 военнослужащих, подозревают в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором неудавшегося путча.

Эрдоган не прощает мятеж

Тогда группа офицеров ВС Турции и их подчиненные предприняли попытку свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Для этого они захватили ряд стратегических объектов в столице, а также на территории городов Стамбул, Мармарис, Малатье, Карс и Конья.

Мятежники смогли взять под свой контроль ряд правительственных учреждений, два аэропорта и мост через Босфорский пролив, после чего выступили с заявлением в СМИ и о том, что Генштаб отстранил от власти правительство и взял руководство государством в свои руки.

Тем не менее Эрдоган смог выйти в телеэфир через одну из государственных вещательных компаний, заявив о неконституционном характере совершаемых путчистами действий и призвал своих сторонников выйти на улицы ради борьбы с революционерами.

Благодаря имевшейся поддержке населения, а также верности полиции и части военнослужащих страны, попытку государственного переворота удалось подавить. Власти обвинили в причастности к данному инциденту Фетхуллаха Гюлена, который на тот момент уже проживал в США, и членов созданного им движения «Хизмет» (FETO), признанного в стране террористической группировкой.

Несмотря на то, что проповедник отрицает участие в организации тех событий и сам осудил попытку неконституционной смены власти, Анкара настаивает на собственной версии событий. Уже на протяжении пяти лет власти продолжают репрессии по отношению к гражданам, заподозренным в связях с гюленистами.

Широкий размах следствия

Процесс поиска возможных сторонников «Хизмета» и лояльных оппозиционному деятелю граждан продолжается до сих пор. Расследование охватило 41 провинцию и согласно официальным данным, направлено на ликвидацию сети Гюлена.

Сразу же после неудачного путча в Турции были задержаны около 80 тысяч человек, а порядка 150 тысяч госслужащих уволили. При этом более 20 тысяч военнослужащих уволили из вооруженных сил, а ряд СМИ лишили лицензии на работу за связь с оппозиционным движением.

Задержания граждан производятся в стране с некоторой периодичностью. Одним из последних случаев стал арест 110 студентов турецких вузов, отчисленных после попытки госпереворота, а также 48 бывших солдат и офицеров. При этом нередко задержанных осуждают на пожизненные сроки заключения.

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