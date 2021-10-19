Студенты уличили в халтуре самый престижный колледж Ирландии

Знаменитый Тринити-колледж отказался переводить студентов на очный формат обучения после пандемии. Дирекция предложила им осваивать курсы по прошлогодним видеолекциям, несмотря на высокую стоимость обучения.

Американский журнал VICE опубликовал расследование, где привел факты некачественной работы педагогического коллектива Тринити-колледжа — старейшего и самого престижного учебного заведения в Ирландии, наряду с Дублинским университетом.

В расследовании говорится, что дирекция колледжа отказалась переводить работу на очный формат обучения. Студентов это возмутило, так как по официальной статистике, в стране от коронавируса привиты более 80 процентов населения. Поэтому вероятность заразиться у педагогов не такая высокая, как в разгар пандемии.

Колледж раскритиковали и обвинили в безразличии к академическим потребностям студентов. Учеников разочаровало отсутствие практических занятий, а также факт рассылки устаревших видеолекций по разным дисциплинам. Многие из этих роликов были записаны в прошлом году, и на сегодняшний день они утратили свою актуальность.

«Записанные лекции, в которых материал курса не изменился по сравнению с предыдущим годом, может быть разумным использованием времени лекторов. В некоторых школах давно существует стандартная практика записи материалов, чтобы сделать их доступными для студентов», — заявил представитель Тринити-колледжа в интервью для VICE.

Тринити-колледж был основан в 1592 году королевой Елизаветой I, сегодня это основной исследовательский вуз Ирландии, и один из самых передовых университетов мира. Стоимость годового обучения в вузе составляет более 23 тысяч долларов (свыше 1 600 000 рублей. — прим. ФАН).