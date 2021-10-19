RND: НАТО приступила к масштабным учениям по ядерному сдерживанию на юге Европы

Брюссель, 19 октября. Армия Германии совместно с 13 странами НАТО примет участие в совместных учениях Steadfast Noon, направленных на отработку применения тактического ядерного оружия.

Известно, что в учениях Steadfast Noon («Стойкий полдень») задействованы десятки единиц авиации, среди которой истребители, способные нести ядерные боеголовки и самолеты-заправщики, передает RND.

По информации штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе, маневры с отработкой применения стратегических ядерных вооружений проводятся на регулярной основе. Сведения о точном месте мероприятия в текущем году не разглашаются, однако имеются данные, что учения пройдут над южной территорией НАТО. Американские ядерные боеголовки типа B61, согласно неподтвержденной информации, могут храниться в Турции, Нидерландах, Бельгии и в Бюхеле (Германия).

Стоит отметить, что войска НАТО в рамках масштабных маневров также отработают безопасную переброску ядерного оружия и его установку на истребители.

Ранее британское командование подтвердило информацию о трагическом инциденте, который произошел во время военных учений «Железный шторм» на одном из полигонов в Солсбери, расположенном в графстве Уилтшир.