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RND: НАТО приступила к масштабным учениям по ядерному сдерживанию на юге Европы
Армия
RND: НАТО приступила к масштабным учениям по ядерному сдерживанию на юге Европы
defense.gov

Брюссель, 19 октября. Армия Германии совместно с 13 странами НАТО примет участие в совместных учениях Steadfast Noon, направленных на отработку применения тактического ядерного оружия.

Известно, что в учениях Steadfast Noon («Стойкий полдень») задействованы десятки единиц авиации, среди которой истребители, способные нести ядерные боеголовки и самолеты-заправщики, передает RND.

По информации штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе, маневры с отработкой применения стратегических ядерных вооружений проводятся на регулярной основе. Сведения о точном месте мероприятия в текущем году не разглашаются, однако имеются данные, что учения пройдут над южной территорией НАТО. Американские ядерные боеголовки типа B61, согласно неподтвержденной информации, могут храниться в Турции, Нидерландах, Бельгии и в Бюхеле (Германия).

Стоит отметить, что войска НАТО в рамках масштабных маневров также отработают безопасную переброску ядерного оружия и его установку на истребители.

Ранее британское командование подтвердило информацию о трагическом инциденте, который произошел во время военных учений «Железный шторм» на одном из полигонов в Солсбери, расположенном в графстве Уилтшир.

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нато учения стойкий полдень
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