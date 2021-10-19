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Bangui Matin: появились доказательства сотрудничества миротворцев ООН с боевиками в ЦАР
Весь мир
Bangui Matin: появились доказательства сотрудничества миротворцев ООН с боевиками в ЦАР
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 19 октября. В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой видно, как контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) использует воздушный транспорт для переброски боевиков из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) и лично Али Дарассы. Ролик приводит издание Bangui Matin.

На кадрах можно заметить, как главарь радикалов о чем-то договаривается с руководителями миротворцев. На заднем плане мелькает бронеавтомобиль с крупнокалиберным пулеметом и легкий двухмоторный самолет Ан-28 с символикой Организации Объединенных Наций. При этом боевики направляются в сторону вертолета Ми-8.

Как сообщают журналисты, видеозапись обнаружили в мобильном телефоне одного из арестованных ранее членов бандформирования. Файл датируется сентябрем 2021 года. В связи с этим сотрудники СМИ назвали видеоролик фактическим доказательством взаимодействия МИНУСКА с группировкой UPC и ее главарем Али Дарассой.

Ранее жители столицы ЦАР сообщали, что видели вертолет ООН, который перевозил радикалов в город Гбогборо. По словам очевидцев, это далеко не первый подобный «рейс», за него боевики расплачиваются незаконно полученными драгоценными металлами и камнями, украденными у народа.

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