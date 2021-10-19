Москва не стала наращивать инвестиции в гособлигации США

Вашингтон, 19 октября. Портфель государственных облигаций США, находящийся в руках России, остался неизменным в августе по сравнению с июлем 2021 года, что можно проследить по данным американского минфина.

Известно, что в августе Российская Федерация владела порядка 4 млрд долларов, инвестированных в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. Примерно такой же уровень вложений в US Treasuries наблюдался и в середине лета.

Согласно статистике, на долгосрочные бонды приходится 203 млн долларов, при этом краткосрочные облигации занимают в портфеле РФ порядка 3,801 млрд долларов. Это говорит о том, что РФ не является членом рейтинга самых крупных держателей государственного долга США.

Первое место в подобном перечне принадлежит Японии, инвестиции в бумаги США которой увеличились с июля по август на 9,6 млрд долларов и составили 1,32 трлн долларов. «Серебро» досталось Китаю, у которого имеются бумаги на 1,047 трлн долларов, а третье место занимает Соединенное Королевство с американскими бондами на 569 млрд долларов. Лондон повысил в августе инвестиции на 29,5 млрд долларов, а Пекин, напротив, уменьшил на 21,3 млрд долларов.

Россия будет придерживаться курса на дедолларизацию, даже наталкиваясь на связанные с этим процессом издержки, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.