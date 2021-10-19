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Финал конкурса профессионального мастерства офицеров Росгвардии стартовал под Ростовом
Армия
Финал конкурса профессионального мастерства офицеров Росгвардии стартовал под Ростовом
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Ростов-на-Дону, 19 октября. Финальный этап ведомственного конкурса профессионального мастерства среди офицеров официально стартовал на базе учебного центра Южного округа Росгвардии в Ростовской области.

Известно, что во всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди офицеров принимают участие 90 росгвардейцев в званиях от лейтенанта до полковника. Они представляют восемь округов и отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ.

Федеральное агентство новостей / Альгис Микульскис

Финальный этап конкурса включает в себя проверку практических навыков владения оружием, управления специальной и военной техникой, а также определение наиболее подготовленных военнослужащих. Помимо этого, на протяжении пяти дней офицеры будут принимать участие в соревнованиях по боевой, огневой, тактической и специальной подготовке, смогут испытать себя в знании тактики служебно-боевого применения, автоматизации, связи и военной топографии.

«Для каждого офицера честь представлять свой округ на этом турнире. Каждый из вас готовился к испытаниям, выкладывался на тренировках и отдавал все силы для того, чтобы показать достойный результат. Желаю всем удачи, честной борьбы, и пусть победит сильнейший», — сказал курсантам начальник Главного управления подготовки сил Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Михолап на церемонии открытия.

Ранее сообщалось, что взрывотехники Росгвардии уничтожили немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны в Краснодарском крае. Речь идет о 81-мм немецкой минометной мине со следами сильной коррозии.

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