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Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год

  /   Обновлено: 19 октября 2021 19:48
Экономика
Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 октября. Государственная дума на пленарном заседании приняла отчет об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Документ утвержден с доходом в 18 719 млрд рублей и расходом в размере 22 821,5 млрд рублей.

Затраты федерального бюджета относительно 2019 года увеличились на 25,3%. Законодательно установленный объем расходов был повышен на 4,2 трлн рублей.

Исполнение бюджета в 2020 году производилось в тяжелых условиях COVID-19. На фоне пандемии коронавируса наблюдалось вынужденное резкое ограничение деловой активности, снижение мировой торговли, приостановка производств и падение доходов, подчеркнуто в заключении комитета по экономической политике.

Ключевыми приоритетами федерального бюджета остаются социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Такое заявление ранее сделал президент России Владимир Путин.

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