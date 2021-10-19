Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год

Москва, 19 октября. Государственная дума на пленарном заседании приняла отчет об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Документ утвержден с доходом в 18 719 млрд рублей и расходом в размере 22 821,5 млрд рублей.

Затраты федерального бюджета относительно 2019 года увеличились на 25,3%. Законодательно установленный объем расходов был повышен на 4,2 трлн рублей.

Исполнение бюджета в 2020 году производилось в тяжелых условиях COVID-19. На фоне пандемии коронавируса наблюдалось вынужденное резкое ограничение деловой активности, снижение мировой торговли, приостановка производств и падение доходов, подчеркнуто в заключении комитета по экономической политике.

Ключевыми приоритетами федерального бюджета остаются социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение. Такое заявление ранее сделал президент России Владимир Путин.