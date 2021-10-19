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Минобороны Франции отправило на запчасти почти 15% авиапарка истребителей Rafale
Армия
Минобороны Франции отправило на запчасти почти 15% авиапарка истребителей Rafale
flickr.com  /  Airwolfhound / CC BY-SA 2.0

Париж, 19 октября. Часть самолетов ВВС Франции неспособна летать, что констатировали в министерстве обороны страны. По решению ведомства, 14 истребителей Rafale отправились на запчасти.

Неутешительными выводами о состоянии ВВС Франции министр вооруженных сил страны Флоранс Парли поделилась на слушаниях в Сенате Национального собрания Франции 6 октября, о чем пишет издание Zone Militaire. Парли сообщила, что по решению ее ведомства, 14 истребителей Dassault Rafale разобрали на запчасти, это почти 15% от авиапарка из 102 самолетов этой модели. До этого самолеты выступили в качестве «доноров» запчастей для поддержания боеспособности остального авиапарка.

Издание отмечает, что до такого состояния авиапарк ВВС Франции мог довести закон о военном планировании и тот факт, что Париж выкупил партию самолетов у компании-производителя без комплектов запчастей, которые после пришлось добывать из других самолетов.

Однако Парли заявила, что пожертвованные на запчасти самолеты вернутся в строй после привлечения средств на их починку от продажи подержанных Rafale Греции, которая по контракту получит 12 самолетов.

Ранее южноафриканские военные эксперты смоделировали итоги воздушной дуэли истребителя Rafale с российским Су-35 и пришли к выводу, что последний превосходит французскую боевую машину в маневренности и мощности, передает телеканал «360».

В сентябре от идеи покупки партии Rafale отказались власти Швейцарии. Они сделали выбор в пользу американских истребителей пятого поколения F-35. На фоне произошедшего президент Франции Эммануэль Макрон отменил ноябрьскую поездку в Берн.

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франция истребитель rafale
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