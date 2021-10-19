В Эгейском море начались военные учения Турции

Анкара, 19 октября. В северной части Эгейского моря начались совместные учения подразделений ВВС и ВМС Турции и ряда ее стран-союзников по НАТО «Нусрет-2021». Целью маневров заявлено повышение слаженности действий морской пехоты и ВДВ, а также планирование и проведение операций по ликвидации морских минных заграждений с применением беспилотных летательных и подводных аппаратов.

Непосредственное участие в тренировке принимают турецкие войска и ограниченный контингент из Франции, Испании, Италии, Румынии и Болгарии. Также на мероприятие были приглашены наблюдатели из Германии, Азербайджана, Пакистана и ряда других стран.

Turkey hosts Nusret-2021 Invitation Exercise in Aegean Seahttps://t.co/GwLmVFyBUx pic.twitter.com/TDkKFlZXB8 — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) October 19, 2021

Командующий минной флотилией турецкий контр-адмирал Рефик Левент Тезджан заявил, что активное участие союзников в этих учениях подчеркивает значимость данного мероприятия в деле укрепления сотрудничества между дружественными странами и повышает оперативную совместимость их войск. Он также сообщил, что в ходе тренировки будут отрабатываться противодействие методам асимметричной войны и атакам с воздуха. Завершение маневров запланировано на 27 октября.

Помимо этого, в портах Чанаккале и Нара планируется проведение ряда культурных и общественных мероприятий. В частности, на их территории организованы выставки продукции предприятий ВПК Турции, на которых представлены средства, применяемые во время минной войны. Генерал Тезджан подчеркнул, что эти виды боеприпасов по-прежнему являются эффективным оружием, и поэтому многие страны продолжают разработки в этой области.

I welcome the signing of the MDCA with Greece. Our defense partnership has never been stronger or more urgent as we respond to threats in the Eastern Mediterranean. https://t.co/zHlAbwBnx6 — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) October 15, 2021

Ранее ряд СМИ назвал проведение данных учений ответом Турции на недавнее подписание Грецией двухсторонних соглашений о военном сотрудничестве с США и Францией, а также поставкой ей партии истребителей-бомбардировщиков F-35. Однако сообщения некоторых турецких изданий о планируемом участии в этих маневрах греческих кораблей, а также их по большей части оборонительный характер не подтверждают подобные заявления.