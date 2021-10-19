Экономист Терелазде рассказал, грозит ли России ипотечный кризис

На 1 мая 2021 года долги россиян по ипотеке побили рекорд и превысили 10,5 трлн рублей. Несмотря на то, что ставки по кредитам растут, в апреле 2021 года банки выдали в 2,5 раза больше денег для покупки и строительства жилья, чем в апреле 2020. Почему даже в период сложной экономической ситуации в стране, связанной с пандемией, граждане продолжают ввязываться в долгосрочное кредитование, грозит ли России ипотечный кризис и как его избежать, в интервью ФАН рассказал Давид Тереладзе, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.

По словам эксперта, риск ипотечного кризиса действительно существует, поскольку на сегодняшний день ипотека — это, пожалуй, единственный способ купить жилье.

«Сначала государство попыталось снизить ипотечную ставку и сделать ипотеку дешевле, но это привело к тому, что цены на жилье сразу подскочили. На строительном рынке у нас очень мало компаний, они не могут работать по тем правилам, которые были введены. Я имею ввиду эскроу счета, например», — объяснил Давид Тереладзе.

Все это привело к перегреву рынка недвижимости и к росту цен, добавил экономист. Ипотека стала недоступна, поэтому правительство отменило программу льготной ипотеки, оставило ее только для тех, кто хочет купить студию или небольшую квартиру, отметил Тереладзе.

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«Люди и дальше будут брать ипотеки, поскольку другого выхода иметь собственное жилье просто нет. Сейчас популярность ипотеки немного снизилась, но, учитывая, что с 2014 года у нас не растут реальные доходы населения, люди будут продолжать влезать в долги.

Таким образом, избежать ипотечного кризиса можно будет только в том случае, если реальные располагаемые доходы граждан вырастут, подытожил специалист.

«Должны не только снижаться ставки по кредитам, но и должны расти доходы граждан. Я не исключаю, что в ближайшие два года нас настигнет не только ипотечный кризис, но и кредитный», — резюмировал Давид Тереладзе.

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