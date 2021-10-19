Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 20:40
20:38
Армия
Зеленский назвал США главным военным партнером Украины
20:37
Весь мир
Президент Лассо привел в действие режим ЧП в Эквадоре
20:37
Общество
Глава АТОР Ломидзе рассказала о туристическом сезоне в этом году
20:37
Политика
Читатели китайской газеты Guancha поддержали жесткий ответ России на высылку дипломатов при НАТО
20:37
Наука
Самую первую звезду во Вселенной обнаружили ученые Университета Флоренции
20:35
Экономика
Власти Крыма перенесли Ялтинский экономический форум на 2022 год
20:34
Общество
Глава СК Бастрыкин поздравил криминалистов с профессиональным праздником
20:32
Общество
Во Владимирской области завершен второй этап конкурса «Народный участковый»
20:32
Видео
Студенты уличили в халтуре самый престижный колледж Ирландии
20:30
Общество
Врачи Ленинградского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению опухоли желчных протоков
Все новости

Письмо 12-летней луганчанки о закрытии «Миротворца» передали генсеку ООН
Политика
Письмо 12-летней луганчанки о закрытии «Миротворца» передали генсеку ООН
vk.com  /  Фаина Савенкова

Москва, 19 октября. Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова, которую украинские националисты внесли в базу сайта «Миротворец», направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с призывом закрыть экстремистский ресурс, сообщил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Обращение 12-летней луганчанки российские дипломаты сопроводили до генерального секретаря. Девочка призвала международную организацию оказать влияние на Киев, чтобы закрыть сайт националистов.

«Это не совсем обычная практика для нашего постпредства, как правило, мы пересылаем в ООН письма органов власти и общественных организаций, однако ситуация вокруг прямых угроз в адрес 12-летнего ребенка требует немедленных действий и четкой, недвусмысленной классификации», — заявил Полянский.

Российский представитель добавил, что копию письма Фаины Савенковой направили представителям ЮНИСЕФ.

Как стало известно ранее, ООН призвала не использовать детей и жителей Донбасса в политических целях.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Письмо 12-летней луганчанки о закрытии «Миротворца» передали генсеку ООН
украина ЛНР оон миротворец савенкова
Комментировать