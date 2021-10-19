Письмо 12-летней луганчанки о закрытии «Миротворца» передали генсеку ООН

Москва, 19 октября. Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова, которую украинские националисты внесли в базу сайта «Миротворец», направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо с призывом закрыть экстремистский ресурс, сообщил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

Обращение 12-летней луганчанки российские дипломаты сопроводили до генерального секретаря. Девочка призвала международную организацию оказать влияние на Киев, чтобы закрыть сайт националистов.

«Это не совсем обычная практика для нашего постпредства, как правило, мы пересылаем в ООН письма органов власти и общественных организаций, однако ситуация вокруг прямых угроз в адрес 12-летнего ребенка требует немедленных действий и четкой, недвусмысленной классификации», — заявил Полянский.

Российский представитель добавил, что копию письма Фаины Савенковой направили представителям ЮНИСЕФ.

Как стало известно ранее, ООН призвала не использовать детей и жителей Донбасса в политических целях.