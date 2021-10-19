Марокко планирует договориться с Испанией о поставках газа без участия Алжира

Рабат, 19 октября. Марокко обсуждает с Испанией запуск обратного потока трубопровода в случае, если Алжир не продлит соглашение о поставках газа, срок действия которого истекает 31 октября.

Об этом местным СМИ сообщил высокопоставленный чиновник, пожелавший не раскрывать свое имя. Ранее АНДР объявила о том, что не рассчитывает на пролонгацию договора об экспорте СПГ по маршруту Магриб-Европа (ГМЕ) объемом 13,5 млрд кубометров, который пересекает территорию Марокко.

Алжир сообщил, что вместо этого он расширит магистраль Medgaz, не проходящую через соседнюю страну. Однако на днях президент АНДР Абдельмаджид Теббун заявил, что окончательного решения по ГМЕ еще не принято.

Алжир разорвал дипломатические отношения с Рабатом в конце августа, назвав причиной «враждебные действия» со стороны соседнего государства. В прошлом месяце он также закрыл воздушное пространство для всех марокканских самолетов. Власти королевства, комментируя происходящее, отметили, что решение о прекращении связей между двумя странами необоснованно.

Источник добавил, что Рабат в настоящее время ведет переговоры с Испанией об использовании ее терминалов сжиженного природного газа для транспортировки по тому же маршруту.

«Для Марокко трубопровод является главным образом инструментом регионального сотрудничества… и мы не позволим ему заржаветь», — заявил источник.

По его словам, этот проект не составит конкуренцию поставкам испанского газа. Рабат реализует его как дополнительную закупку, оплатит транзит через европейские порты и саму работу ГМЕ. Он добавил, что Марокко также предоставило соответствующие разрешения импортерам, ожидая, что Алжир не продлит соглашение по трубопроводу.