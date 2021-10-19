NetEase: Иран сделал ставку на российские истребители Су-30 при модернизации своих ВВС

Пекин, 19 октября. Власти Ирана при выборе основного самолета для обновления своих военно-воздушных сил обратили особое внимание на истребитель Су-30 российского производства, пишут эксперты китайского издания NetEase.

Подобное решение Тегерана связано с тремя причинами, указывают аналитики из КНР, пересказ их публикации представлен «ПолитРоссией». Во-первых, радиус действия российских боевых самолетов находится вне конкуренции и достигает трех тысяч километров — это намного больше, чем у китайского J-10, признают эксперты NetEase. Второй причиной, которая обусловила ставку Тегерана на Су-30, они называют технологичность и умеренную стоимость обслуживания российских самолетов.

«Очевидно, что российские Су-30, имеющие боевой опыт, с большей вероятностью завоюют расположение иранских военных», — отмечают китайские обозреватели третью причину закупок Тегераном боевых самолетов производства РФ.

После оснащения иранских ВВС эскадрильями Су-30 эта страна получит «значительное преимущество над всеми соседями», резюмируют авторы публикации. По их мнению, итог модернизации боевой авиации республики станет неприятным сюрпризом для всех врагов Ирана.

Ранее аналитики Military Watch сообщили о попытках японских военных разгадать секреты истребителей Су-30 на маневрах в Индии. О перехвате самолетами ВКС РФ американского бомбардировщика B-52 над акваторией Тихого океана сообщал телеканал «360».