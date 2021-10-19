Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 20:40
20:38
Армия
Зеленский назвал США главным военным партнером Украины
20:37
Весь мир
Президент Лассо привел в действие режим ЧП в Эквадоре
20:37
Общество
Глава АТОР Ломидзе рассказала о туристическом сезоне в этом году
20:37
Политика
Читатели китайской газеты Guancha поддержали жесткий ответ России на высылку дипломатов при НАТО
20:37
Наука
Самую первую звезду во Вселенной обнаружили ученые Университета Флоренции
20:35
Экономика
Власти Крыма перенесли Ялтинский экономический форум на 2022 год
20:34
Общество
Глава СК Бастрыкин поздравил криминалистов с профессиональным праздником
20:32
Общество
Во Владимирской области завершен второй этап конкурса «Народный участковый»
20:32
Видео
Студенты уличили в халтуре самый престижный колледж Ирландии
20:30
Общество
Врачи Ленинградского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению опухоли желчных протоков
Все новости

NetEase: Иран сделал ставку на российские истребители Су-30 при модернизации своих ВВС
Армия
NetEase: Иран сделал ставку на российские истребители Су-30 при модернизации своих ВВС
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Пекин, 19 октября. Власти Ирана при выборе основного самолета для обновления своих военно-воздушных сил обратили особое внимание на истребитель Су-30 российского производства, пишут эксперты китайского издания NetEase.

Подобное решение Тегерана связано с тремя причинами, указывают аналитики из КНР, пересказ их публикации представлен «ПолитРоссией». Во-первых, радиус действия российских боевых самолетов находится вне конкуренции и достигает трех тысяч километров — это намного больше, чем у китайского J-10, признают эксперты NetEase. Второй причиной, которая обусловила ставку Тегерана на Су-30, они называют технологичность и умеренную стоимость обслуживания российских самолетов.

«Очевидно, что российские Су-30, имеющие боевой опыт, с большей вероятностью завоюют расположение иранских военных», — отмечают китайские обозреватели третью причину закупок Тегераном боевых самолетов производства РФ.

После оснащения иранских ВВС эскадрильями Су-30 эта страна получит «значительное преимущество над всеми соседями», резюмируют авторы публикации. По их мнению, итог модернизации боевой авиации республики станет неприятным сюрпризом для всех врагов Ирана.

Ранее аналитики Military Watch сообщили о попытках японских военных разгадать секреты истребителей Су-30 на маневрах в Индии. О перехвате самолетами ВКС РФ американского бомбардировщика B-52 над акваторией Тихого океана сообщал телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / NetEase: Иран сделал ставку на российские истребители Су-30 при модернизации своих ВВС
иран ввс су-30
Комментировать