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Собчак отхлестала Ивлееву и поцеловалась с ней в драг-шоу «Королевские кобры»

  /   Обновлено: 19 октября 2021 19:29
Шоу-бизнес
Собчак отхлестала Ивлееву и поцеловалась с ней в драг-шоу «Королевские кобры»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 19 октября. Журналистка Ксения Собчак стала гостьей нового проекта блогера и телеведущей Насти Ивлеевой — драг-шоу «Королевские кобры». Знаменитости удивили публику эпатажными выходками и поцеловались прямо на сцене.

В новом шоу Ивлеевой, которое выходит на ее YouTube-канале, соревнуются мужчины, выступающие в женских образах. Собчак оценивала номера участников и выбирала победителя этапа из трех финалистов, определенных зрителями.

Однако «блондинке в шоколаде» не удалось спокойно отсидеться на диване. Она приняла вызов Ивлеевой и вышла на сцену, чтобы сразиться с ней в танцевальной битве. Практически с первых нот песни Собчак начала демонстрировать танцевальные умения, причем журналистке не помешали ни узкое платье, ни каблуки.

Светская львица похвасталась растяжкой и прямо на сцене показала два вида шпагата. Знаменитая блондинка отхлестала соперницу, нарядившуюся в боди из белых перьев, по ягодицам, используя для этого боа. После зажигательного батла Ивлеева обратилась к Собчак с пикантным предложением.

«В конце нам остается только поцеловаться, чтобы все сложилось. Но мы ведь не будем этого делать?» — спросила блогер.

«Ты же знаешь, я всегда за!» — заявила журналистка, подойдя ближе к хозяйке шоу.

Prt Scr youtube.com / Настя Ивлеева

В конце концов знаменитости действительно поцеловались. Этот пикантный эпизод длился несколько секунд. Зрители шоу «Королевские кобры» отнеслись к эпатажной выходке звезд по-разному — некоторым поцелуй очень понравился, другие же признались, что им было «противно смотреть».

Ксении Собчак не привыкать оказываться в центре скандала. Внимание публики к ее персоне в очередной раз недавно привлекло смертельное ДТП в Сочи с автомобилем, на заднем сиденье которого ехала светская львица. Через десять дней после аварии журналистка улетела в Париж, но при этом она находится на связи со следователями.

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Все новости / Шоу-бизнес / Собчак отхлестала Ивлееву и поцеловалась с ней в драг-шоу «Королевские кобры»
собчак ивлеева королевские кобры
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