Захарова: Киев отказывается обеспечить консульский доступ к задержанному гражданину РФ

Москва, 19 октября. Украинская сторона должна была обеспечить консульский доступ к задержанному представителю ЛНР Андрею Косяку как к гражданину РФ, однако Киев отказывается выполнять обязательства Консульской конвенции на протяжении шести дней, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, Москва воспринимает задержание представителя республики Донбасса в качестве провокации.

«Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией», — говорится на сайте МИД.

Плюс ко всему Украина изначально не уведомила Россию о том, что Андрей Косяк является гражданином РФ. Москва призывает Киев придерживаться своих обязательств и обеспечить консульский доступ к задержанному, сказано в сообщении Захаровой.

Как стало известно ранее, политолог Наталья Макеева призвала освободить похищенного ВСУ представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).