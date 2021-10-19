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Правозащитники ФБР проверяют сообщения об издевательствах над обвиняемыми в «штурме» Капитолия
Общество
Правозащитники ФБР проверяют сообщения об издевательствах над обвиняемыми в «штурме» Капитолия
Фонд Борьбы с Репрессиями

Вашингтон, 19 октября. Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) проанализировал материалы уголовных дел о «штурме» Капитолия в Вашингтоне 6 января. Правозащитники пришли к выводу, что к обвиняемым применяют пытки.

Сторону защиты представляют адвокаты Джон Пирс и Стивен Меткалф II. В интервью газете The Epoch Times они сообщили, в каких ужасных условиях находятся обвиняемые. По словам адвокатов, заключенным приходится фильтровать воду через носок, чтобы пить ее. Также они проводят почти целые сутки в одиночных камерах.

Один из осужденных является онкобольным. За полгода, которые он находится за решеткой, ему не дали встретиться с врачом. Другого заключенного жестоко избили сотрудники исправительного учреждения. Пострадавший ослеп на один глаз, одна рука перестала действовать.

wikipedia.org / Bart Everson / CC BY 2.0

Адвокаты заявляют: «условия содержания в тюрьме округа Колумбия, в частности, становятся не только неконституционными, но и нарушают все основные права человека, над заключенными издеваются как физически, так и психологически, периодически запугивая их», сообщили в Фонде борьбы с репрессиями.

Заключенный Джонатан Меллис написал в открытом письме, что столкнулся с самым бесчеловечным и отвратительным поведением в жизни. Мужчина изолирован в одиночной камере больше месяца — он признался, что начинает сходить с ума. Американцу даже не объяснили, за что он находится за решеткой.

Фонд осудил действия властей США, которые нарушают права человека. Правозащитники уверены, что обвинения против американцев политически мотивированы.

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