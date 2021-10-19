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Минфин России подсчитал ежедневные затраты на борьбу с COVID-19 в стране
Экономика
Минфин России подсчитал ежедневные затраты на борьбу с COVID-19 в стране
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 19 октября. Россия в последнее время тратит на борьбу с коронавирусной инфекцией более 3 миллиардов рублей в день. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.

При обычной обстановке в среднем на эти цели в стране ежедневно уходило примерно 2 млрд рублей. Но в настоящий момент тратится около 3,6 млрд рублей в день, сообщил глава Минфина в ходе встречи с сенаторами в формате «Открытого диалога».

При этом он подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя допускать проблем с оказанием плановой помощи гражданам. В связи с этим Минфин и Минздрав разработали предложения о дополнительных ассигнованиях на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на сумму свыше 50 млрд рублей, добавил Силуанов.

Около половины российских фирм снизили свои расходы в целях смягчения последствий COVID-19. Об этом ранее сообщили эксперты Райффайзенбанка и аналитического агентства B2B International.

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расходы коронавирус Минфин России
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