Минфин России подсчитал ежедневные затраты на борьбу с COVID-19 в стране

Москва, 19 октября. Россия в последнее время тратит на борьбу с коронавирусной инфекцией более 3 миллиардов рублей в день. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.

При обычной обстановке в среднем на эти цели в стране ежедневно уходило примерно 2 млрд рублей. Но в настоящий момент тратится около 3,6 млрд рублей в день, сообщил глава Минфина в ходе встречи с сенаторами в формате «Открытого диалога».

При этом он подчеркнул, что даже в таких условиях нельзя допускать проблем с оказанием плановой помощи гражданам. В связи с этим Минфин и Минздрав разработали предложения о дополнительных ассигнованиях на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на сумму свыше 50 млрд рублей, добавил Силуанов.

Около половины российских фирм снизили свои расходы в целях смягчения последствий COVID-19. Об этом ранее сообщили эксперты Райффайзенбанка и аналитического агентства B2B International.