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Бойцы УНМ ЛНР сбили дрон-корректировщик ВСУ близ села Молодежное
Армия
Бойцы УНМ ЛНР сбили дрон-корректировщик ВСУ близ села Молодежное
Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūra

Луганск, 19 октября. Военнослужащие Управления Народной милиции ЛНР сбили беспилотник ВСУ, тем самым предотвратив обстрел населенных пунктов Донбасса из тяжелого вооружения. Об этом сообщил офицер пресс-службы УНМ Луганской Народной Республики Александр Мазейкин.

Представитель ЛНР отметил, что дрон ВСУ имел своей задачей корректировку минометного огня 24-й бригады и был запущен в районе населенного пункта Катериновка.

«Защитниками республики беспилотник, летевший в направлении населенного пункта Молодежное, был уничтожен при пересечении линии соприкосновения», — отметил Мазейкин.

Офицер подчеркнул, что бойцы 24-й бригады ВСУ были вынуждены оставить свои огневые позиции и уйти в тыл вместе с минометами, после потери беспилотного корректировщика типа Autel EVO. Ранее стало известно, что подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу поселок Спартак в ДНР.

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ЛНР всу обстрелы бпла
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