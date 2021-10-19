Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 20:39
20:38
Армия
Зеленский назвал США главным военным партнером Украины
20:37
Весь мир
Президент Лассо привел в действие режим ЧП в Эквадоре
20:37
Общество
Глава АТОР Ломидзе рассказала о туристическом сезоне в этом году
20:37
Политика
Читатели китайской газеты Guancha поддержали жесткий ответ России на высылку дипломатов при НАТО
20:37
Наука
Самую первую звезду во Вселенной обнаружили ученые Университета Флоренции
20:35
Экономика
Власти Крыма перенесли Ялтинский экономический форум на 2022 год
20:34
Общество
Глава СК Бастрыкин поздравил криминалистов с профессиональным праздником
20:32
Общество
Во Владимирской области завершен второй этап конкурса «Народный участковый»
20:32
Видео
Студенты уличили в халтуре самый престижный колледж Ирландии
20:30
Общество
Врачи Ленинградского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению опухоли желчных протоков
Все новости

В Дамаске прошла выставка косметической и медицинской продукции «Мир красоты»
Весь мир
В Дамаске прошла выставка косметической и медицинской продукции «Мир красоты»
Федеральное агентство новостей  / 

В столице Сирийской Арабской Республики (САР) прошла первая после войны специализированная выставка «Мир красоты», где местные производства представили свою косметическую продукцию.

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей побывал на ярмарке и обсудил с организаторами ее важность.

В этом году в выставке приняли участие 58 сирийских предприятий. Они провели презентацию своей новой медицинской и коммерческой косметики, услуг, а также расходных материалов, востребованных в этой промышленной отрасли.

Член Федерации торгово-промышленных палат Сирии Айман Мавлави в интервью ФАН рассказал, что в этом году участниками выставки стали как старые компании, так и новые, созданные во время войны и после нее.

«В этот период появилось много замечательных предприятий, производящих продукцию, соответствующую мировому уровню. Сегодняшнее мероприятие стало поистине плодотворным и успешным», — отметил он.

Мавлави подчеркнул, что все представленные товары произведены из натурального сырья, что должно повысить спрос на них в других странах. На этом фоне он выразил надежду на рост экспорта сирийской продукции за рубеж.

Айман Мавлави
Федеральное агентство новостей /

Директор компании Armada Ахмед аль-Мади, выступивший в роли организатора выставки, отметил, что цель проведенного мероприятия заключалась в непосредственном знакомстве потребителей с производителями. Многие местные компании впервые проводили свои презентации на такого рода ярмарке.

«Это лучшие сирийские производители. Мы рады их всех приветствовать, потому что они пережили тяжелое время. Но несмотря на это, они сегодня здесь», — сказал он.

Ахмед аль-Мади
Федеральное агентство новостей /

При этом бизнесмен отметил, что в этом году выставку посетили делегации из Ирака, Иордании и Йемена, заинтересованные в развитии сотрудничества с САР.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши мероприятия посещали представители других стран, это позволяет развивать экспорт. Выставка — это лучший способ расширить рынки сбыта и свести лицом к лицу производителя и потребителя. И мы надеемся, что сегодняшнее событие поможет оживить движение торговли внутри страны и за ее пределами», — заключил организатор.

Выставка в Дамаске
Федеральное агентство новостей /

Сейчас Дамаск интенсифицировал работу по проведению различных выставок и презентаций, позволяющих местным производствам искать новых партнеров как на родине, так и за ее пределами.

Некоторые из таких мероприятий даже проходят одновременно. Так, параллельно с «Миром красоты» в столице состоялась выставка Technotex Expo, где свои презентации провели фирмы, занимающиеся программированием, производством электроники и оказанием промышленных услуг. Сирийцы демонстрируют интерес к всестороннему развитию, которое позволит стране создать устойчивую к разного рода потрясениям диверсифицированную экономику.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В Дамаске прошла выставка косметической и медицинской продукции «Мир красоты»
сирия дамаск выставка косметика
Комментировать