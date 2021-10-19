В Дамаске прошла выставка косметической и медицинской продукции «Мир красоты»

В столице Сирийской Арабской Республики (САР) прошла первая после войны специализированная выставка «Мир красоты», где местные производства представили свою косметическую продукцию.

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей побывал на ярмарке и обсудил с организаторами ее важность.

В этом году в выставке приняли участие 58 сирийских предприятий. Они провели презентацию своей новой медицинской и коммерческой косметики, услуг, а также расходных материалов, востребованных в этой промышленной отрасли.

Член Федерации торгово-промышленных палат Сирии Айман Мавлави в интервью ФАН рассказал, что в этом году участниками выставки стали как старые компании, так и новые, созданные во время войны и после нее.

«В этот период появилось много замечательных предприятий, производящих продукцию, соответствующую мировому уровню. Сегодняшнее мероприятие стало поистине плодотворным и успешным», — отметил он.

Мавлави подчеркнул, что все представленные товары произведены из натурального сырья, что должно повысить спрос на них в других странах. На этом фоне он выразил надежду на рост экспорта сирийской продукции за рубеж.

Федеральное агентство новостей /

Директор компании Armada Ахмед аль-Мади, выступивший в роли организатора выставки, отметил, что цель проведенного мероприятия заключалась в непосредственном знакомстве потребителей с производителями. Многие местные компании впервые проводили свои презентации на такого рода ярмарке.

«Это лучшие сирийские производители. Мы рады их всех приветствовать, потому что они пережили тяжелое время. Но несмотря на это, они сегодня здесь», — сказал он.

Федеральное агентство новостей /

При этом бизнесмен отметил, что в этом году выставку посетили делегации из Ирака, Иордании и Йемена, заинтересованные в развитии сотрудничества с САР.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши мероприятия посещали представители других стран, это позволяет развивать экспорт. Выставка — это лучший способ расширить рынки сбыта и свести лицом к лицу производителя и потребителя. И мы надеемся, что сегодняшнее событие поможет оживить движение торговли внутри страны и за ее пределами», — заключил организатор.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас Дамаск интенсифицировал работу по проведению различных выставок и презентаций, позволяющих местным производствам искать новых партнеров как на родине, так и за ее пределами.

Некоторые из таких мероприятий даже проходят одновременно. Так, параллельно с «Миром красоты» в столице состоялась выставка Technotex Expo, где свои презентации провели фирмы, занимающиеся программированием, производством электроники и оказанием промышленных услуг. Сирийцы демонстрируют интерес к всестороннему развитию, которое позволит стране создать устойчивую к разного рода потрясениям диверсифицированную экономику.