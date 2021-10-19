Экономисты рассказали, как заседание ЦБ РФ повлияет на процентную ставку

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили обзор рынков валют на 19 октября.

Нефть

Нефть по итогам вчерашних торгов обновляла свой годовой максимум до отметки 86 долл. за баррель, однако удержаться не удалось: опустился до 84 долл. за баррель.

«Негативом для нефти вчера стали слабые данные по экономике Китая и США, которые показали прирост лишь 4,9% в годовом выражении, причем кварталом ранее эта цифра составляла 7,9%. Такие цифры говорят о том, что потребление нефти может значительно сократиться», — рассказали эксперты.

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Также вчера вышли данные от управления экономической безопасности США о том, что в ноябре ожидается увеличение добычи нефти на 76 тыс. баррелей в сутки до 8,29 млн баррелей.

«Шесть недель подряд растет количество активных нефтяных буровых установок, что будет влиять на увеличение добычи нефти. С другой стороны — энергетический кризис в Европе и Китае остается актуальным, на этом фоне нефть смогла восстановиться к уровню 85 долл. за баррель, поскольку газ продолжает дорожать. В Китае также выросли цены на уголь, больше чем на 5%. Учитывая такие высокие цены на газ и уголь, участники рынка энергетических компаний начинают переходить на нефть как на альтернативный источник энергии», — пояснили экономисты.

Золото

Вчера золото потерпело незначительное снижение — с 1770 до 1760 за тройскую унцию, но потом смогли отыграть потери до уровня 1765. Сегодня золото смогло восстановиться до 1780 за тройскую унцию.

«Укреплению золота способствовала слабая статистика по объему промышленного производства. Индекс доллар DXY снизился с 94 пунктов до отметки 93,55, это поддержало цены на золото. Также цены на золото продолжают поддерживать инфляционные риски, которые сейчас есть у участников рынка, поскольку инфляция растет, цены на сырье также подстегивает ее к росту. А золото как главный актив-убежище от инфляции получает дополнительную поддержку», — объяснили аналитики.

ФБА «Экономика сегодня» /

Основное внимание будет направлено на ближайшее заседание ФРС, которое состоится в начале ноября, подчеркнули эксперты. Ожидается сворачивание денежных стимулов в США, что может поддержать доллар и стать негативным фактором для цен на золото.

Рубль

Сегодня рубль смог обновить свой годовой максимум — сейчас торгуется на уровне 71,9 рубля за доллар, рассказали аналитики.

«Основная поддержка для рубля сейчас идет от высоких цен на нефть и газ. В пятницу пройдет заседание Центрального банка, и участники рынка сходятся во мнении, что процентная ставка будет повышена сразу на 50 базисных пунктов», — объяснили экономисты.

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Сейчас доходность рубля выше, чем у доллара, подчеркнули эксперты. Актуальным для рубля остается диапазон от 70,5 до 73,5 рубля за доллар.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала, что ЦБ РФ, вероятно, резко повысит ключевую ставку, потому что в сентябре инфляция потребительских цен обновила рекорд роста, поэтому потребуются более радикальные меры по ее сдерживанию.