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Постпред РФ при ЕС Чижов: Москва не причастна к событиям на Украине
Политика
Постпред РФ при ЕС Чижов: Москва не причастна к событиям на Украине
pixabay.com

Москва, 19 октября. Представление Евросоюза (ЕС) о происходящем в Донбассе искажено. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат отметил, что содружество приняло позицию Киева и считает Москву стороной конфликта на Украине, однако это не соответствует действительности. По его словам, Брюссель видит в ситуацию в Донбассе в таком свете, как того хочет Киев.

«Во многом ЕС завел наши отношения, не скажу, в тупик, но в угол, благодаря тому, что он сделал развитие этих отношений заложником конфликта в третьей стране (Украине — Прим. ред.)», — отметил дипломат.

Стоит отметить, что российская сторона неоднократно говорила, что не причастна к событиям на Украине, а также не является субъектом Минских соглашений.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что невозможно принудить Украину к миру в Донбассе. Однако, по его словам, ситуация урегулируется после полной ликвидации государства.

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украина россия евросоюз чижов
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