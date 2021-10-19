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Потомок лидера древнего клана ниндзя обучает боевым искусствам

  /   Обновлено: 19 октября 2021 19:46
Видео

Легендарный японский клан ниндзя Фума престал существовать более 400 лет назад. Однако он вернулся с помощью потомка одного из лидеров древней группировки воинов, который передает свои знания молодому поколению.

Клан Фума существовал в эпоху Сэнгогу в феодальной Японии. Военная группировка славилась своим благородством, а каждый ниндзя пользовался большим уважением у жителей Страны восходящего солнца. Мастер боевых искусств из префектуры Канагава Юнеяма Юки, когда узнал, что он потомок одного из лидеров древнего клана, решил воспользоваться этим и открыл школу ниндзя. Парень обучает и детей, и взрослых.

«Мы обучаем здесь не только орудовать мечами, но и правильно владеть своим телом. Как нужно наносить удары руками и ногами, какие делать упражнения, чтобы быть легким, хорошо прыгать – это важно для ниндзя», — рассказал тренер.

Фума были превосходными специалистами в бесшумных атаках и нападениях на вражеские войска. По словам Юнеямы, самое главное в хорошем ниндзя — это не его навыки, а его сердце, которое позволяет полностью сосредоточиться на своей цели.

«Самое главное здесь — это не ваши навыки, а ваше сердце. Очень важно сосредоточиться на занятиях, полюбить, прочувствовать — это максимально влияет на эффективность ниндзя. Способности ничто не значат, если вы не сконцентрированы на тренировках», — объяснил ниндзя.

Новобранцы изучают техники ударов ногами и руками, а также учатся владеть оружием. Используя как деревянные, так и традиционные снаряды, новоиспеченные ниндзя осваивают комбинации из различных боевых искусств.

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япония обучение боевое искусство ниндзя
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