Автоэксперт Холодов: «В Петербурге за парковку платили жители, не имеющие машин»

В Петербурге с 1 декабря расширяется зона платной парковки в центре города. Автомобилисты встретили эту новость без особого энтузиазма, поскольку за последние пять лет проблемы, возникающие с платными парковками, изрядно поднадоели. То нехватка информации о начале работы зоны, которая по сути была добровольной, как следствие — штрафы. То через раз работающие паркоматы. А в октябре этого года и вовсе оплата парковки стала невозможной ни через паркомат, ни через приложение из-за отзыва лицензии у АО «ОРБАНКА».

Почему о подобных проблемах с платными парковками не слышно в Москве, что мешает им нормально функционировать в Петербурге? На эти вопросы корреспонденту ФАН ответил зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

По его мнению, к вопросу организации платных парковок в Петербурге изначально подошли неправильно: предполагалось, что это станет вариантом решения проблем с пробками, хотя во всех остальных мегаполисах мира платная парковка — это бизнес.

«Власти либо не понимают, зачем они делают платные парковки, либо врут. Во всем мире платная парковка — это способ зарабатывания денег для городов. В Москве, даже если изначально какие-то другие цели декларировали, то потом все равно сообразили, что это хороший доход. Тем более там уже есть места, где и по 500 рублей в час парковка стоит. Продавать воздух по стоимости 2 часа за 1000 рублей — это неплохой доход. Поэтому там выработали бизнес-подход. В Петербурге же он интуитивный», — прокомментировал Холодов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом эксперт выразил сомнение, что затраты на организацию платных парковок окупились. По его подсчетам, за эту пятилетку в них было вложено около 1 млрд рублей.

«У нас пять лет она работала в минус. По моим подсчетам, этот минус перевалил уже за миллиард рублей. Это если сложить все расходы на деятельность организации, саму парковку, начиная с разработки концепции платной парковки в Петербурге, которая обошлась примерно в 16 млн рублей. Я сомневаюсь, что этот миллиард мы заработали. Вот и получается, что если в Москве за платную парковку платит автомобилист, то в Петербурге отдают деньги все налогоплательщики, при этом люди могут даже не иметь автомобиля», — сказал он.

Получается, в Петербурге за парковку платили даже те жители, которые не имеют машин, резюмировал Холодов. Он выразил надежду, что с началом взимания штрафов за неоплаченную платную парковку эта затея начнет себя окупать. По его мнению, до тех пор подход к платным парковкам в Петербурге «очень интуитивный».