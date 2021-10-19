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МВД Ливии подтвердило готовность обеспечить безопасность на декабрьских выборах
Весь мир
МВД Ливии подтвердило готовность обеспечить безопасность на декабрьских выборах
www.facebook.com  /  @moi.gov.ly

Триполи, 19 октября. Министр внутренних дел переходного Правительства национального единства Ливии Халед Мазен подтвердил приверженность министерства проведению президентских и парламентских выборов в срок. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Чиновник встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло. Во время беседы он заявил, что сотрудники правоохранительных органов готовы обеспечить безопасность всеобщего плебисцита, запланированного на 24 декабря.

Халед Мазен также обсудил с европейским гостем проблему незаконной миграции и возвращение беженцев на родину. Он напомнил о возобновлении полетов из Ливии по добровольной репатриации.

В завершении встречи министр внутренних дел рассказал о реализации проекта SELEX по обеспечению безопасности границы. Мероприятие направлено на защиту прав граждан и сохранение человеческого достоинства.

Ливийский Совместный военный комитет «5+5» работает над планом по разоружению бандформирований в стране. Параллельно с этим специалисты рассмотрят возможность реинтеграции лиц, которые отвечают необходимым требованиям для службы в официальных учреждениях МВД.

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