Три человека стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Курганской области

Курган, 19 октября. Шесть человек получили отравление из-за употребления контрафактного алкоголя в Курганской области, трое из них скончались, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел еще в конце сентября.

По предварительным данным, граждане употребляли суррогатный коньяк. По факту произошедшего организована проверка.

Похожая ситуация наблюдается в Оренбургской области. Там стремительно растет количество погибших от отравления суррогатным алкоголем. К настоящему моменту насчитывается 36 жертв. Врачи продолжают борьбу за здоровье еще почти 30 пациентов.