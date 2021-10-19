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Три человека стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Курганской области
Происшествия
Три человека стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Курганской области
pixabay.com  /  PD

Курган, 19 октября. Шесть человек получили отравление из-за употребления контрафактного алкоголя в Курганской области, трое из них скончались, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел еще в конце сентября.

По предварительным данным, граждане употребляли суррогатный коньяк. По факту произошедшего организована проверка.

Похожая ситуация наблюдается в Оренбургской области. Там стремительно растет количество погибших от отравления суррогатным алкоголем. К настоящему моменту насчитывается 36 жертв. Врачи продолжают борьбу за здоровье еще почти 30 пациентов.

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алкоголь отравление курганская область
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