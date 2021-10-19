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Более четырех тысяч волонтеров задействовали в Башкирии для помощи пожилым на самоизоляции
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Более четырех тысяч волонтеров задействовали в Башкирии для помощи пожилым на самоизоляции

  /   Обновлено: 19 октября 2021 19:03
Общество
Более четырех тысяч волонтеров задействовали в Башкирии для помощи пожилым на самоизоляции
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Уфа, 19 октября. Помощь пожилым гражданам на самоизоляции в Башкирии оказывают более четырех тысяч волонтеров центра «Наша забота» при исполкоме партии «Единая Россия».

Для помощи башкирцам, вынужденным находиться на самоизоляции из-за сложной эпидемиологической ситуации, в регионе появилось специальное направление добровольцев — автоволонтеры. Об этом сообщил первый зампредседателя Горсовета Уфы, замруководителя регионального исполкома «Единой России» Александр Мельников. Волонтеры доставляют пенсионерам лекарства и продовольствие, а также бесплатные продуктовые наборы.

«В настоящее время задействовано 940 автоволонтеров и 3100 волонтеров, помогающих на дому тем, кто находится на самоизоляции и оказался в трудной жизненной ситуации», — отметил Мельников.

Режим самоизоляции для пожилых невакцинированных граждан Башкирии начал действовать с 13 октября, постановление подписал губернатор региона Радий Хабиров. В общественные места можно пройти только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании.

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