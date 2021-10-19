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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал до минимума с июня 2020 года
Экономика
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал до минимума с июня 2020 года
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 октября. Стоимость национальной валюты США в процессе торгов на Московской бирже опустилась ниже 71 рубля за доллар. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В ходе торговой сессии курс доллара снижался до 70,84 рубля, что является минимумом с июня 2020 года. Стоимость евро составляет 82,51 рубля, что на 0,32% ниже, чем на конец прошлых торгов.

Укрепление рубля к доллару происходит на фоне роста декабрьских фьючерсов на поставку нефти марки Brent и ноябрьских фьючерсов на поставку WTI. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре близится к отметке 85 долларов за баррель, WTI дорожает до 83,1 доллара за баррель, следует из данных межконтинентальной биржи ICE.

Приток капитала, высокие цены на нефть, увеличение экспорта и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ поддержат курс рубля в 2022 году. Об этом заявили в Счетной палате.

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