Киноблогер BadComedian оценил сериал «Игра в кальмара»

Заслуженно ли южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара» уделяется такое колоссальное внимание и чем обусловлен интерес публики к творению режиссера Хван Дон Хека в разговоре с ФАН рассказал российский блогер, автор и основатель YouTube-канала BadComedian, обозреватель кинофильмов Евгений Баженов.

«Игра в кальмара» бьет все рекорды по просмотрам. Он официально признан самым популярным сериалом в истории Netflix, а интернет переполнен тематическими мемами и ремейками.

Как считает кинокритик Баженов, столь массовый ажиотаж вокруг сериала не особо оправдан, однако стоит отдать должное авторам, ведь «Игра в кальмара» не имела особой поддержки.

«Я не считаю, что это оправдано, но, с другой стороны, насколько я помню, даже у самого Netflix не сказать, что были на сериал огромные ставки. Это не [сериал] «Игра престолов», который продвигался и пиарился, это не еще какие-то проекты, в маркетинг которых вбухивали миллионные бюджеты», — говорит блогер.

wikipedia.org / Okras / CC BY-SA 4.0

Однако сериал произвел на зрителя ошеломляющий эффект. Никто не ожидал такого успеха.

«Если так произошло в данном контексте, что нишевый продукт стал популярным без помощи многомиллионных контрактов, значит, все-таки он задел какие-то струны, уколол в нужные места, заинтересовал. Я считаю, что здесь нет никаких происков тайных сил, которые захайповали никчемный проект, ни в коем случае. Мне кажется, здесь очень много достойных вещей, которые зацепили зрителя», — говорит BadComedian.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» /

Несмотря на признание и любовь киноманов со всего мира, у самого Баженова сериал особого восторга не вызвал.

«Я как любитель этого жанра видел лучшую реализацию показанных идей в других фильмах, видел много альтернатив, которые мне больше понравились, поэтому я не впечатлился. Тем не менее, если зритель только начинает знакомиться с подобной тематикой и изучать в том числе корейское творчество, корейское кино, сериалы, то «Игра в кальмара» — это не самый плохой сериал для первого шага», — отметил Евгений Баженов.

Ранее муфтият Дагестана выступил с осуждением набирающего популярность в мире сериала «Игра в кальмара». Этот проект пропагандирует «легкие убийства», считает сотрудник отдела просвещения религиозной организации Муса Магомедов.