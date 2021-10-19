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Власти Калифорнии сообщили о рекордной за 10 лет засухе
Весь мир
Власти Калифорнии сообщили о рекордной за 10 лет засухе
pixabay.com  / 

Сакраменто, 19 октября. Согласно данным Департамента водных ресурсов Калифорнии (DWR), текущий год стал самым засушливым за последние десять лет.

В городах Сакраменто, Сан-Франциско, Бейкерсфилд и Санта-Барбара выпало менее половины среднегодовых осадков и снегопадов. Самым засушливым за всю историю был 1924 год, учетный период с 2020 по 2021 повторяет уровень 1977 года, когда также фиксировали рекордно низкое значение количества сточных вод.

Причем 2021 характеризуется еще и аномально высокой температурой, которая вызвала несколько крупных лесных пожаров на территории штата. Только в Калифорнии сгорело более 8 миллионов акров земли.

Тенденция на засуху наблюдается в штате последнее три года. В мае губернатор Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайного положения, ссылаясь на исключительную нехватку воды.

«В этом штате становится все жарче и суше. У нас есть система водоснабжения, которая была разработана для мира, которого больше не существует», — сказал он.

В начале августа лесной пожар «Дикси», распространившийся на два округа на севере Калифорнии, стал крупнейшим за последние десятилетия в штате.

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