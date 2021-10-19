Власти Калифорнии сообщили о рекордной за 10 лет засухе

Сакраменто, 19 октября. Согласно данным Департамента водных ресурсов Калифорнии (DWR), текущий год стал самым засушливым за последние десять лет.

California records driest water year since 1924 https://t.co/78Vpbxv4Wc — CBS News (@CBSNews) October 19, 2021

В городах Сакраменто, Сан-Франциско, Бейкерсфилд и Санта-Барбара выпало менее половины среднегодовых осадков и снегопадов. Самым засушливым за всю историю был 1924 год, учетный период с 2020 по 2021 повторяет уровень 1977 года, когда также фиксировали рекордно низкое значение количества сточных вод.

Причем 2021 характеризуется еще и аномально высокой температурой, которая вызвала несколько крупных лесных пожаров на территории штата. Только в Калифорнии сгорело более 8 миллионов акров земли.

Тенденция на засуху наблюдается в штате последнее три года. В мае губернатор Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайного положения, ссылаясь на исключительную нехватку воды.

«В этом штате становится все жарче и суше. У нас есть система водоснабжения, которая была разработана для мира, которого больше не существует», — сказал он.

В начале августа лесной пожар «Дикси», распространившийся на два округа на севере Калифорнии, стал крупнейшим за последние десятилетия в штате.