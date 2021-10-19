Артур Пирожков представил клип на кавер хита Cheri, Cheri Lady

Москва, 19 октября. Шоумен Александр Ревва, выступающий на сцене под псевдонимом Артур Пирожков, выпустил новый клип. Видео размещено на официальном YouTube-канале артиста.

Певец обратился к подписчикам на своей странице в Instagram, опубликовав короткое видео из клипа. Он порадовал поклонников новым треком, который, по его мнению, заряжен на продление лета.

«Мы с легендарным Дитером Боленом продлеваем это лето ярким, танцевальным клипом «Летом на фиесте» и представляем вашему вниманию официальный кавер на мировой хит Cheri, Cheri Lady мегапопулярной группы 80-х Modern Talking», — написал певец.

Поклонники пришли в восторг от новой композиции и оставили несколько сотен комментариев с приятными словами. Видео на официальном канале артиста посмотрели более 200 тысяч пользователей меньше чем за сутки.

Весной этого года Ревва раскрыл один секрет. Артист, помимо творческой деятельности, решил заняться бизнесом. Однако подробностями комик делиться не стал.