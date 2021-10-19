Публицист Микульскис рассказал о вероятных итогах визита главы Пентагона в Грузию

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Соединенные Штаты готовы помогать Грузии в укреплении ее обороноспособности. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, прибывший с визитом в Тбилиси. К чему ежедневно приводит помощь Пентагона Украине в Донбассе, мы уже знаем. Альгис Микульскис в своем материале пробует разобраться, что означают слова Остина для Закавказья и Черноморского региона в целом.

О том, что США завершили эру военных операций по переустройству других стран, лидер страны Джо Байден сказал еще 31 августа нынешнего года. Слова были хорошими, но не вполне искренними, потому что переустраивать другие страны Америка так и не прекратила. Хотя бы в части их отношения к России. Нынешний визит главы Пентагона в Грузию служит отличным подтверждением этого тезиса. Пресс-секретарь оборонного ведомства Соединенных Штатов Джон Кирби, рассказывая об итогах поездки своего шефа и о его встречах с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, прямо высказался о том, что основной темой переговоров была региональная безопасность и угрозы, которые для Грузии и Черноморского региона представляет Россия.

ТАСС / Кредит: Zuma\TASS Редактор: ZEUS

«Россия оказывает на Грузию пагубное информационное влияние, занимается дискредитацией западных институтов ЕС и НАТО, настраивает общественное мнение против них, распространяет чувство неопределенности, страха и поляризации среди населения. Распространяет теории заговора, полуправды и дезинформации против Европы и США».

История этого вашингтонского подогрева антироссийских настроений в Закавказье не нова. Например, в апреле 2020 года небезызвестный американский фонд USAID перечислил 7,5 миллиона долларов на программу «информационной интеграции» Грузии. Причем целей этого финансового вливания никто не скрывал — в сопроводительном документе черным по белому было написано

Вернемся в наши дни. Что озвучил Ллойд Остин, едва ступив на грузинскую землю? А ничего нового! Дежурные посулы покровительства, и не более. Цитирую его Twitter:

«США привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействии ее евроатлантической интеграции, и я с нетерпением ожидаю встреч здесь».

Евроатлантическая интеграция… Этакая морковка для ослика — Грузия и Украина идут за ней, а дойти не могут. И не смогут. Но идут туда, куда направляет Белый дом. Идут, невзирая на то, что вопрос их членства в НАТО и ЕС решается абсолютно не в США, а в Брюсселе, который эти восторженные мечты Тбилиси и Киева претворять в жизнь совсем не спешит — «пятый пункт» не велит. Точнее, пятая статья Устава НАТО. Та самая, в которой говорится о «коллективной обороне».

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Степан Яцко

Логика тут самая простая: вы, ребята, молодцы! Мы поможем вам и оружием, и деньгами, и инструкторами, и идеологией, но воевать вы будете сами. А в НАТО мы вас примем. Потом. Может быть. Если выполните все требования к вступлению.

Требования к вступлению они не выполнят. По крайней мере, до тех пор, пока с их стороны не закрыт вопрос Крыма, Южной Осетии и Абхазии. Но главное же не это! Главное — слушать сладкоголосые речи заокеанских хозяев и верить им… А уж речей этих в ходе описываемого визита в Тбилиси было произнесено столько!

«Один вопрос я хочу ясно и понятно зафиксировать: США осуждают оккупацию Россией территорий Грузии и ее (России) попытки с использованием различных механизмов получить влияние над Черным морем», — заявил министр обороны США своему грузинского коллеге.

Господин Остин, хочется спросить: «А вы после вашего афганского фиаско не слишком ли далеко заходите в своих заявлениях по поводу Черного моря? Какое вы к нему вообще имеете отношение? Напомнить вам о Конвенции Монтре?» Я, конечно, не настоящий специалист по международному морскому праву, но точно знаю, что в 1936 году, когда писался ее текст, крылатых ракет морского базирования с радиусом действия в 2500 километров, способных доставлять к целям как обычные, так и специальные боевые блоки, еще не существовало даже в проектах. Так, может, стоит пересмотреть некоторые постулаты сего нормативного документа и привести их в соответствие с реалиями ядерного века? Но это так, к слову.

Что же касается именно Грузии… «Последние романтики Кавказа» — как называли грузин до их операции «Чистое поле» в Южной Осетии, кажется, забыли о том, что «осел, груженый американским золотом» в современных реалиях по боевой мощи сильно уступает крылатой ракете 3М-14К «Калибр». Как и о том, что, разместив на своей территории подразделения сил специальных операций США, призванные якобы для обучения грузинской армии, они ставят под удар в первую очередь самих себя.

А министр Остин с 19 октября — в Киеве. Продолжает внушать вассалам мысли о необходимости войны с Россией. Ну, что ж… Апрельские маневры российской армии, когда в кратчайшие сроки на западном направлении была развернута едва ли ни стотысячная войсковая группировка, вполне себе высветили истинную цену подобным визитам и уверениям в вечной дружбе.